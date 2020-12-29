Впервые казахстанский вуз аккредитован НАОКО сроком на 7 лет

Университет стал первым вузом, который получил институциональную аккредитацию на максимальный срок.

Аккредитационный совет Независимого агентства по обеспечению качества в образовании (НАОКО) утвердил 26 декабря 2020 года институциональную аккредитацию Satbayev University сроком на 7 лет, сообщает zakon.kz.

Университет стал первым вузом, который получил институциональную аккредитацию на максимальный срок и прошедшим аккредитацию по обновленным стандартам НАОКО, учитывающим принципы академической честности. Строгое соблюдение академической политики университета и нулевая терпимость к нарушениям академической честности являются приоритетами учебного процесса университета.

Стандарты и критерии институциональной аккредитации базируются на 4 ключевых принципах ESG:

- ВУЗы несут полную ответственность за качество предоставления образовательных услуг.

- Обеспечение качества соответствует разнообразию систем высшего образования.

- Обеспечение качества поддерживает развитие культуры качества.

- Обеспечение качества учитывает потребности и ожидания всех заинтересованных сторон и общества.

Внешний аудит, проведенный экспертной группой, подтвердил, что миссия, видение, цели и задачи Satbayev University сформировали его ведущим техническим университетом Казахстана и Центральной Азии. Отметим колоссальный вклад научного сообщества Satbayev University не только при реализации фундаментальных и прикладных исследований в рамках государственных научных грантов, но и при решении научных проблем корпоративного сектора экономики, а также эффективные инвестиции университета в реальные производства. Такие проекты, как Suamgas, Higer Qazar, НИЦ Тау-Кен позволяют не только аккумулировать научные потоки корпоративного сектора, но и формировать новую наукоемкую нишу на технологическом рынке труда в стране, – отметила комиссия НАОКО в финальном отчете.

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