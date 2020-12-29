S&P присвоило рейтинг "B" страховой компании Basel, прогноз "стабильный"

S&P — влиятельное международное агентство, которое очень детально делает анализ всех показателей.

Казахстанская страховая компания Basel (бывшая "Kaspi Страхование") намерена внедрить на рынке современные, понятные и востребованные продукты и технологии, которые улучшат качество жизни клиентов. При этом стабильность страховой компании и перспективность ее стратегии подтверждены международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings.

Например, страхование посылок, которые все время теряются, — это один из продуктов, который мы сейчас разрабатываем для розничных клиентов. Мы намерены сделать жизнь людей и наших корпоративных клиентов проще и безопаснее, автоматизировать выплаты, убрать всю бюрократию. Мы хотим быть инновационными, быстрыми и реагировать на потребности клиента моментально, — говорит Талгат Усенов, председатель правления АО "Basel".

Страховая компания Basel имеет богатую, более чем 26-летнюю историю на рынке страхования. Единственным акционером компании был Kaspi Bank. В ноябре 2020 года разрешение финансового регулятора на приобретение активов получил казахстанский инвестор Данияр Жанбеков. Планируется, что сделка завершится в январе 2021 года.

На днях стало известно, что международное агентство Standard and Poor’s присвоило страховой компании Basel рейтинг финансовой устойчивости на уровне "В", по национальной шкале — "kzBB+", прогноз "стабильный". S&P — влиятельное международное агентство, которое очень детально делает анализ всех показателей. Поэтому получение такого рейтинга, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране и мире, — это международное признание финансовой устойчивости компании.

По данным пресс-службы компании, размер собственного капитала Basel превышает 6,5 млрд тенге, активы — 10 млрд тенге, чистая прибыль за девять месяцев превысила 2,5 млрд тенге. Средняя выплата на клиента — одна из самых высоких в розничном страховании.

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