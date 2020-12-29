Геннадий Головкин поддержал проект, который помогает спасать сотни тысяч детских жизней в Казахстане

Проект "Вдохнем жизнь" реализуется фондом с 2007 года.

Геннадий Головкин поддержал проект "Вдохнем жизнь" благотворительного фонда AYALA, направленный на спасение жизней новорожденных детей. Цель проекта - сбор средств на покупку современного реанимационного оборудования в детские больницы и перинатальные центры Казахстана.

Этот год стал достаточно сложным для всех, включая благотворительные фонды во всем мире. Усилия всех стран и организаций были направлены на борьбу с пандемией коронавируса и с ее последствиями. Как фонд, который 14 лет работает в Казахстане над снижением младенческой и детской смертности и инвалидности, мы ощутили это в полной мере. Бороться с распространением коронавируса необходимо. Но дети продолжают нуждаться в неотложной реанимационной помощи каждый день. Поэтому мы запустили социальную кампанию "Сила заботы". Ее цель – направить общие силы казахстанцев на спасение детских жизней в Казахстане. Сделать это можно, если в реанимациях наших больниц будет стоять самое современное оборудование – инкубаторы для интенсивной терапии новорожденных, аппараты СИПАП и ИВЛ, неонатальные мониторы и десятки других медицинских аппаратов. Поэтому мы очень благодарны Геннадию Головкину за то, что своим участием он поддержал нашу силу заботы и проект "Вдохнем жизнь. Надеемся, что это вдохновит многих наших соотечественников принять участие в сборе средств на этот проект, - отметила Айдан Сулейменова, президент благотворительного фонда AYALA.

Проект "Вдохнем жизнь" реализуется фондом с 2007 года. При поддержке крупных корпоративных спонсоров и на пожертвования казахстанцев в 67 детских больницах и перинатальных центрах 36 городов Казахстана было установлено современное реанимационное оборудование.

Оно уже помогло спасти более 100 тысяч жизней новорожденных, рожденных на ранних сроках беременности, а также с различными осложнениями в родах и с врожденными проблемами здоровья.

За все время реализации этого проекта более 500 млн тенге были перечислены неравнодушными казахстанцами и крупными спонсорами в фонд AYALA. Это позволило купить и установить 96 аппаратов фототерапии, 11 аппаратов искусственной вентиляции легких, 7 инкубаторов для новорожденных, 18 реанимационных столиков, 140 инфузионных и шприцевых дозаторов, 7 аппаратов СИПАП, 43 медицинских отсасывателя, 25 прикроватных мониторов, 2 наркозных аппарата, дефибриллятор, аппарат ЭЭГ и сотни других медицинских устройств, важных для спасения жизней новорожденных.

В 2020 году в рамках проекта "Вдохнем жизнь" фонд установил 2 аппарата ИВЛ в реанимации Детской инфекционной больницы Алматы при спонсорской поддержке компании "Шеврон". На средства, собранные через боксы в сети АЗС Gasenergy, в сети общественного питания Qaganat, в ресторанах Mamma Mia и Ciao Pizza, на перечисления через терминалы Касса24, пожертвования частных спонсоров, в Актюбинский медицинский центр передан инкубатор для интенсивной терапии новорожденных и одна лампа фототерапии. Центр перинатологии и детской кардиохирургии Алматы получил 3 лампы фототерапии и монитор электроэнцефалографии. В Городской перинатальный центр Алматы фонд передал две лампы фототерапии.

Однако медицинское оборудование выходит из строя и уже через 5-7 лет нуждается в замене. Поэтому фонд AYALA ведет постоянный сбор пожертвований и поиск спонсоров для покупки нового реанимационного оборудования, на которое у медицинских учреждений не хватает выделенных бюджетных средств.

Все средства, собранные через социальную кампанию "Сила заботы", будут направлены на реализацию проекта "Вдохнем жизнь", так как административные расходы фонда, включая расходы на информационную и рекламную кампанию, полностью обеспечиваются за счет учредителей фонда.

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