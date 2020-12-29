Мужчина уверяет, что ничего не было.

В Новороссийске многодетного отца подозревают в совращении школьницы, сообщает zakon.kz.

На свое 15-летие девушка из российского городка получила неожиданный подарок – тест на беременность показал две полоски.

Предположительно, школьница на 18-й неделе беременности, - сказал "КП" - Кубань" источник в больнице.

Девочка планировала решить проблему самостоятельно. Только она не учла одного - в ее возрасте разрешение необходимо прежде получить у родителей. Кроме того, по закону врач обязан сообщить о юной пациентке в полицию.

После того, как правоохранители получили сигнал, началась проверка на предмет того, кто же является отцом ребенка. В процессе разбирательств выяснилось, что у школьницы была интимная связь с примерным семьянином. По крайней мере такую версию она озвучила правоохранителям.

В августе 2020 года я познакомилась с мужчиной, ему 30 лет исполнилось недавно. Он родом из Армении, но сейчас живет в Новороссийске. Мы с ним стали встречаться, общаться, как-то он меня пригласил в отель, где у нас был секс. Но меня никто не принуждал, я сама согласилась, - рассказывала будущая мама.

Когда горе-любовника стали пробивать, оказалось, что он ранее не судим, на данный момент официально не трудоустроен, при этом он женат. Более того, мужчина – многодетный отец, он воспитывает троих детей.

Правда, сам подозреваемый отрицает, что у него была связь со школьницей.

Я ее не совращал! – то и дело пытался доказать многодетный отец во время допроса.

Выяснить, кто же отец ребенка, удастся уже после родов. Правоохранители собираются это проверить с помощью экспертизы – по ДНК выяснится, кто на самом деле родители малыша.

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