В Казахстане законодательно отменили смертную казнь

Применять смертную казнь можно будет только в военное время.

Парламент ратифицировал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, передает корреспондент zakon.kz.

Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди отметил, что Казахстан с момента обретения независимости проводит политику постепенного сужения сферы применения смертной казни и гуманизации уголовного законодательства, напомнив, что 17 декабря 2003 года Первый Президент ввел мораторий на полное приостановление смертной казни.

В рамках продолжения взятого курса в декабре 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев поручил МИДу начать процедуру присоединения Казахстана ко Второму факультативному протоколу. 23 сентября 2020 года постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Омаров подписал протокол. Но факт подписания не означал немедленное вступление в силу положений данного документа, так как он подлежит обязательной ратификации Парламентом, - отметил министр.

Согласно документу, страны-подписанты принимают обязательства не применять смертную казнь и принимать все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции.

Единственное исключение - (смертная казнь) допускается в случае военного времени. Казахстан намерен использовать предусмотренную конвенцией оговорку, - заключил глава внешнеполитического ведомства.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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