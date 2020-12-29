Мамин: Казахстан обладает значительным потенциалом развития рыбной отрасли

Правительство приняло Программу развития рыбной отрасли до 2030 года.

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы развития рыбной отрасли, сообщает zakon.kz.

По информации сайта главы правительства, о состоянии и перспективах развития рыбной отрасли РК доложили министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, акимы Мангистауской области Серикбай Трумов, Северо-Казахстанской области — Кумар Аксакалов, руководитель ТОО "Grand Fish" Сергей Медведев, директор ТОО "Караганда-Осетр" Дмитрий Абильдин.

На рассмотрении в Парламенте находятся законодательные поправки, направленные на создание оптимальных условий для развития рыбной отрасли, сокращение затрат при строительстве рыбоводных хозяйств, которые дадут импульс дальнейшему развитию отрасли. В рамках разработанной Программы развития рыбной отрасли до 2030 года производство рыбной продукции планируется увеличить почти в 30 раз — с 9 тыс. до 270 тыс. тонн, будет создано свыше 500 новых хозяйств и 50 тыс. рабочих мест. Экспорт рыбной продукции повысится с 30 до 136 тыс. тонн в год, импорт снизится с 45 тыс. до 25 тыс. тонн в год. При этом внутреннее потребление рыбы будет увеличено вдвое — с 67 тыс. тонн в 2020 г до 134 тыс. тонн в 2030 г.

Насыщение внутреннего рынка отечественным продовольствием является одной из главных задач Правительства и основой продовольственной безопасности страны. В этом контексте рыбное хозяйство является одним из перспективных направлений. По мнению специалистов, наша страна обладает значительным потенциалом развития рыбной отрасли, — сказал Мамин.

Глава Правительства поручил обеспечить своевременную реализацию мероприятий Программы развития рыбной отрасли до 2030 года.

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