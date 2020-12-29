Развитие франшиз через госпрограммы

Как франчайзинг позволяет расширить бизнес казахстанским предпринимателям.

Первая франшиза в Казахстане появилась в 1994 году с открытием завода Coca Cola. В 2003 году число открываемых франшиз в стране стало резко расти, благодаря изменениям в законодательстве, и с тех пор этот процесс не останавливается. Сейчас вам любой казахстанец может объяснить, что такое франшиза: сразу назовет три-четыре самые известные.

Например, в области общественного питания на слуху Mac Donald’s, KFC, Starbucks.

Экономический кризис в период пандемии вируса COVID-19 стал испытанием в том числе и для франшиз. Но некоторые казахстанские предприниматели решили, вопреки общему упадку, начать множить свои бренды.

Да, кризис очень болезненно сказался на рынке франчайзинга. Рентабельность многих действующих франшиз оказалась под угрозой. Оборот от франчайзинговой деятельности в Казахстане составлял всего 0,2% от ВВП: совокупный оборот в результате деятельности 300-350 наименований франшиз равнялся 120-173 млрд тенге, в них работало по приблизительным оценкам около 20 тысяч человек. Из общего числа франшиз на долю отечественных приходилось около 24%. Неизвестно, какие цифры у нас будут, когда мы подведем итоги после кризиса. Но две компании решили использовать ситуацию себе во благо и стали помогать новым компаниям "арендовать" свою схему бизнеса и бренд, - рассказал изданию Бекнур Кисиков, глава Казахстанской ассоциации франчайзинга "Kazfranch".

Создание франшизы Dolce, по словам Елены Ли, учредителя и председателя совета директоров компании Dolce Group, это стремление выйти за пределы Казахстана.

Многие думали, что производители масок хорошо заработали в период пандемии, но, на самом деле, наша компания не смогла этого сделать. Был введен мораторий на экспорт отдельных средств индивидуальной защиты, и мы не могли никому помочь за рубежом. Так родилась идея создания франшизы Dolce по производству медицинских средств защиты на соседних рынках. Поэтому в банке был взят кредит с гарантией от Фонда "Даму", - рассказала она.

Первое направление, в котором компания Dolce Group сейчас работает, это создание франшиз по производству продукции: перчаток, масок, халатов, вне Казахстана. Второе - создание sales-франшиз. Здесь ведется работа по привлечению франчайзи не только заграницей, но и внутри Казахстана.

До того, как начался кризис из-за короновируса и был введен мораторий на экспорт продукции средств индивидуальной защиты, компания Dolce Group экспортировала около 10% своей продукции, 20% реализовывалось в открытой розничной торговле и 70% - через СК "Фармация".

Да, за последние девять месяцев в Казахстане создано более двадцати компаний, которые стали жестко конкурировать с нами по одной из категорий производимой нами продукции – маскам. Но мы поняли, что все эти двадцать два года занимались правильным делом и смогли своей качественной продукцией закрыть потребности внутреннего рынка в период пандемии, - поделилась особенностями развития рынка масок Е. Ли.

Интерес к франшизам Dolce Group высокий не только из-за того, что компания предлагает востребованный на сегодня продукт – производство масок, считает владелец компании и бренда, но и потому, что предлагается уже отработанные схемы ведения бизнеса под известным в фармацевтических кругах брендом.

В этом и преимущество франшиз – владелец нового бизнеса сводит свои риски к минимуму, так как франчайзер, отдавая в "аренду" свою систему бизнеса, полностью ведет создаваемую компанию и помогает ей не совершить ошибок, - пояснила Е. Ли.

Если сравнивать долю закрытых после первого года работы стартапов и франшиз, то очевидно, что франчайзинговый вид предпринимательства более стабильный. Но есть и минусы - франчайзер платит роялти, другие платежи лицензиару, что утяжеляет расходы. Однако, "арендатор" франшизы имеет больший шанс на успех, чем компания, которая все делает с нуля и за спиной которой нет известного бренда. Уже раскрученное имя позволяет быстрее набрать целевую аудиторию и клиентскую базу и сэкономить на маркетинге и построении имиджа.

Примером, иллюстрирующим стабильность этого вида предпринимательства может служить другая казахстанская франшиза – "Кренделия", родом из Павлодара. В 1995 году была создана первая кофейня, а теперь это целая сеть, которая успешно множится не только в Казахстане – Петропавловске, Уральске, Нур-Султане, но и в России. К уже существующим пяти объектам сейчас одновременно готовятся к запуску еще три – в Семее, Шымкенте и Алматы.

Предпринимателям предлагается три варианта франшизы кофейни-кондитерской с разной площадью помещений и другими условиями, а также отдельно можно стать франчайзи кондитерского производства. Недавно этим направлением заинтересовался предприниматель из Чеченской Республики Российской Федерации.

Создавать и вести бизнес можно только благодаря наличию качественного продукта, хорошо продуманной маркетинговой, финансовой стратегии, четкому плану развития бизнеса, и привлечению самых дешевых денег на рынке. Тем компаниям, которым нужны гарантии или субсидии, мы активно предлагаем воспользоваться поддержкой Фонда "Даму", или получить консультацию в режиме онлайн на сайте damu.kz, как в свое время мы это сделали сами, - рассказала Наталья Романова, исполнительный директор ТОО "Крендель".

Какую помощь для франчайзеров и франчайзи в рамках поддержки предпринимателей готов оказать Фонд "Даму", рассказал Арсен Мустафин, Директор департамента программных инструментов этого института развития.

В Казахстане уделяется особое внимание поддержке предпринимателей, в том числе и тех, кто желает работать в формате франчайзинга. Это направление поддерживается с 2016 года. С 30 июня 2020 года Фондом "Даму" в рамках программы ДКБ-2025 появились изменения. Предприниматель, работающий в микро или малом бизнесе, желающий купить франшизу, может рассчитывать на субсидирование в рамках первого направления на сумму не более 20 млн. тенге, на инвестиционные цели, а на пополнение оборотных средств не более 5 млн. тенге. А если все выделенные средства будут потрачены на приобретение франшизы, то предприниматель обязательно получит гарантирование от Фонда "Даму". При этом, в рамках второго направления - отраслевой поддержки также предусмотрены проекты франчайзинга, на инвестиционные цели не более 7 млрд тенге, а на пополнение оборотных средств с учетом гарантий Фонда "Даму" до 500 млн тенге, - рассказал представитель Фонда "Даму".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!