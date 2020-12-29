Куда казахстанцы смогут улететь на Новый год

Правила и ограничения для международных перелетов регулярно обновляются.

Опубликовано расписание авиарейсов, доступных для казахстанцев с 30 декабря по 5 января, передает zakon.kz.

Пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития сообщает, что международные авиарейсы будут в 12 стран по 19 маршрутам.

Всего будет совершено 54 рейса: в Объединенные Арабские Эмираты - 16, Турцию - 10, Узбекистан – 6, Беларусь и Германию – по 4 рейса, на Мальдивы – 3, в Южную Корею, Нидерланды, Египет, РФ и Кыргызстан – по 2 рейса, в Украину – 1.

Кроме того, в праздничные дни сохраняется расписание внутренних перелетов местными авиалиниями. Уточнить время и даты вылета рейсов можно здесь или на сайтах авиакомпаний и аэропортов.

Правила и ограничения для международных перелетов регулярно обновляются. Перед поездкой нужно с ними внимательно ознакомиться.

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