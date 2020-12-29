В селе близ Тараза появился Дом культуры

Открытие нового объекта культуры позволило обеспечить постоянной работой 10 человек.

В селе Жалпактобе Жамбылского района произошло радостное событие. Впервые здесь построили дом культуры. Его открытие состоялось с участием акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева.

Дом культуры, построенный по программе "Развитие регионов", рассчитан на 180 мест. В новом здании есть большой концертный зал, комнаты для кружков. Расположились также здесь районная библиотека и цифровой информационный центр.

Развитие любой страны оценивают по образцам ее культуры. Наши земляки доказывают, что они достойны представлять Казахстан на любой мировой сцене. Надеемся, что новый дом культуры станет важнейшим культурным очагом, где каждый сможет раскрыть свои таланты. Все мы знаем, что в селе Жалпактобе жил знаменитый композитор, гордость всей страны Шамши Калдаяков. Сейчас на республиканском уровне обсуждается вопрос о присвоении его имени новому дому культуры, - сообщил сельчанам Бердибек Сапарбаев.

Аксакал Хаби Биболов, выступая от имени жителей, поблагодарил руководство области за такой полезный подарок и заявил, что жалпактобинцы поддерживают инициативу главы региона.

Директор дома культуры Индира Тоганбаева отметила, что здесь жители смогут посетить концерт, а также стать участниками творческих коллективов. Открылись вокальный кружок, хореографические секции, фольклорный ансамбль бабушек. В планах открыть кружки рукоделия, игры на домбре. Заявки могут оставить молодые люди до 29 лет.

У жителей нашего села большой праздник. До сегодняшнего дня здесь не было дома культуры. Концерты и другие мероприятия нам приходилось проводить в актовых залах школ или же на летних площадках, - рассказывает она.

Открытие нового объекта культуры позволило обеспечить постоянной работой 10 человек.

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