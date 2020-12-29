Курс доллара продолжил рост

Доллар подорожал на 0,76 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 420,46 тенге, рост составил 0,76 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 420-421,5 тенге, евро – 514-516,5 тенге, рос. рубль - 5,65-5,71 тенге.

Между тем мировые цены на нефть показали небольшой рост на торгах.

Так, февральские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,52%, составив $47,87 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 0,47% — до $51,14 за баррель.

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