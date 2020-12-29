Как газовики преодолели вызовы 2020-го?

На сегодняшний день уже более 9 миллионов или 51% казахстанцев пользуются природным газом.

Впервые в этом году весь мир столкнулся с таким явлением, как пандемия коронавирусной инфекции. Это стало глобальным вызовом для всех сфер человеческой деятельности и отрицательно сказалось на всех сферах экономики. Не прошла стороной эта ситуация и мимо Казахстанской газовой отрасли.

Надо отметить, что группа компаний национального газового оператора АО "КазТрансГаз" вовремя сумела оценить масштабы происходящих событий и оперативно принять меры для обеспечения безопасности жизни и здоровья работников. При этом учитывалось и то, что газовая сфера одно из стратегических направлений обеспечения социальной стабильности и развития страны.

Если говорить о газовой инфраструктуре страны, то в эксплуатации АО "КазТрансГаз" более 70 тысяч километров газопроводов, куда входит более 20 тыс. км магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 267,8 млрд. м3 и газораспределительными сетями протяженностью 54 тыс. км.

В этом году национальный газовый оператор отметил 20-летний юбилей с момента образования АО "КазТрансГаз". За это время компанией построено более 9 тыс. км магистральных газопроводов и более 30 тыс. км распределительных сетей.

Несмотря на то, что значительная часть сотрудников АО "КазТрансГаз" была переведена на дистанционную работу, газовая отрасль работала бесперебойно. Потребности казахстанских потребителей обеспечивались полностью. Успешно был завершен прошлый и начат новый отопительные сезоны. Все транзитные поставки, экспортные обязательства осуществлялись Казахстаном стабильно.

Продолжается рост потребления газа на внутреннем рынке страны. На сегодняшний день уже более 9 миллионов или 51% казахстанцев пользуются природным газом. За 11 месяцев этого года общий объем потребления на внутреннем рынке вырос на 430 млн. м³.

Многие крупные промышленные предприятия предпочитают использовать газ. В качестве примера может служить подписанный АО "КазТрансГаз" в этом году меморандум о переходе на газ крупнейшего представителя казахстанской промышленности, металлургического комбината АрселорМиттал Темиртау.

В этом году, накануне Дня Независимости, подвели газ к 10-ти населенным пунктам Кордайского района, обеспечив голубым топливом более 60-ти тысяч жителей. Работы выполнены в рекордные сроки - всего за 5 месяцев.

Благодаря построенной газовой магистрали "Сарыарка", полным ходом идет подключение к газу жителей Караганды и Нур-Султана, в этом году там созданы два новых производственных филиала. Активная работа по газификации ведется и на юге, практически полностью в этом году газифицирован город Туркестан.

В этом году магистральный газопровод "Бейнеу-Бозой-Шымкент", который называют "стратегическим национальным достоянием", вышел на полную мощность. Была введена в эксплуатацию компрессорная станция "Устюрт", ставшая последним элементом сложной системы магистрали.

Что касается экспортных поставок газа, то пандемия коронавируса сыграла отрицательную роль и здесь. По данным минэнерго, по просьбе Китая, Казахстан сократил поставки газа на 20–25%. Но серьезных последствий это не вызвало, потому что даже при таком сокращении уровень транспортировки газа остался почти на том же уровне, который был в прошлом году.

Реализуются в Казахстане и проекты газохимического производства, например, проект строительства завода по переработке попутного газа на месторождении Кашаган. Его планируется реализовать до конца следующего года в Атырауской области. Проектная мощность производства составит 1 млрд м³ в год.

Если говорить об экологии, то надо отметить дочернюю компанию АО "КазТрансГаз" - АО "Интергаз Центральная Азия", которая уже несколько лет подряд держит первую строчку, как в отечественном рейтинге экологичных компаний, так и в международном рейтинге "открытости экологической информации нефтегазовых компаний".

Стоит упомянуть и то, что Казахстан уже более пяти лет занимает верхние строчки мировых рейтингов по самой низкой стоимости газа для населения. АО "КазТрансГаз" ежегодно направляет огромные денежные средства для сдерживания стоимости голубого топлива на внутреннем рынке - за последние 6 лет эти убытки превысили сумму в 400 млрд. тенге. На эти цели компания тратит практически все доходы, получаемые от других операций, включая экспорт и транзит.

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