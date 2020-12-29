Утверждены правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов

Новые правила вводятся в действие с 1 января 2021 года.

Совместным постановлением правления Национального банка РК, правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка и приказом министра финансов РК от 22 декабря 2020 года утверждены Правила снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, передает zakon.kz.

Так, предприниматели могут снять наличные деньги с банковских счетов на основании заявок, поданных в банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

При этом сумма наличных денег, снимаемых с банковских счетов в течение календарного месяца субъектами предпринимательства, за исключением тех субъектов предпринимательства, на которые не распространяется требование по снятию наличных денег с банковских счетов, не должна превышать предельных размеров сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.

Как отмечается, снять деньги с банковских счетов сверх установленных предельных размеров можно при определенных условиях: - наличие документов, подтверждающих цель снятия наличных денег с банковского счета;- представление субъектами предпринимательства согласия на передачу сведений и или документов в орган государственных доходов, в том числе для целей осуществления обмена сведениями или документами между органом государственных доходов и Национальным банком РК;- получение банком сведений от органа государственных доходов об отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег в сумме, превышающей предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.

Банк в срок не позднее 10:00 часов по времени города Нур-Султан рабочего дня, следующего за днем подачи субъектом предпринимательства заявки на снятие наличных денег с банковского счета, направляет в орган государственных доходов на бумажном носителе или в электронном виде документы, подтверждающие цель снятия наличных денег с банковского счета, согласие на передачу сведений или документов в орган государственных доходов, в том числе для целей осуществления обмена сведениями между органом госдоходов и Нацбанком, и заявку, которая содержит идентификационный номер субъекта предпринимательства и индивидуальный идентификационный номер уполномоченного представителя субъекта предпринимательства, подавшего заявку на снятие наличных денег с банковского счета.

Орган государственных доходов до конца рабочего дня, следующего за днем получения от банка сведений или документов, направляет в банк в письменной или электронной форме сведения о наличии либо отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег в сумме, превышающей предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.

Согласно правилам, орган госдоходов с учетом применения системы управления рисками выносит одно из следующих решений:- по низкой степени риска - об отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег;- по высокой степени риска - о наличии оснований для отказа в выдаче наличных денег.

Неполучение банком в течение трех рабочих дней со дня подачи субъектом предпринимательства заявки на снятие наличных денег, превышающих предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства сведений от органа госдоходов о наличии либо отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег, является основанием для выдачи наличных денег субъекту предпринимательства.

При этом сведения от органа госдоходов о наличии либо отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег в сумме, превышающей предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства по результатам применения системы управления рисками, действительны в течение одного календарного месяца.

Совместные постановления и приказ вводятся в действие с 1 января 2021 года.

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