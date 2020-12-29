Две области остаются в "красной" зоне по коронавирусу

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Акмолинская и Павлодарская области перешли в "желтую" зону.
Атырауская и Костанайская области по-прежнему находятся в "красной" зоне по коронавирусу, сообщает zakon.kz.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 29 декабря, Акмолинская и Павлодарская области перешли в "желтую" зону.⠀
Также там находятся: Нур-Султан, Алматы и Северо-Казахстанская область.
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
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