Две области остаются в "красной" зоне по коронавирусу

Акмолинская и Павлодарская области перешли в "желтую" зону.

Атырауская и Костанайская области по-прежнему находятся в "красной" зоне по коронавирусу, сообщает zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 29 декабря, Акмолинская и Павлодарская области перешли в "желтую" зону.⠀

Также там находятся: Нур-Султан, Алматы и Северо-Казахстанская область.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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