Жамбылские аграрии осваивают новые технологии орошения

Область является одним из лидеров по использованию капельного орошения, площадь которых составляет 23 тыс. га.

Аграрии Жамбылской области внедряют передовые ирригационные системы для расширения поливного земледелия.

Акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву презентовали 11 дождевальных машин, которые будут переданы 10 крестьянским хозяйствам. Дождевальные установки позволят увеличить урожайность сельскохозяйственных структур. За реализацию проекта отвечает АО "СПК-Тараз". Руководитель компании Олжас Каржауов рассказал, что аграрии покупают дождевальную машину по очень выгодным условиям, ведь на их приобретение государство выделило субсидии. Их размер составляет половину стоимости оборудования. Недостающую сумму можно получить в кредит под пять процентов.

Управлению сельского хозяйства было поручено изучить водные ресурсы. Тогда у каждого района на следующий посевной сезон будут конкретные данные. Наша задача – увеличить площади орошаемых земель, интенсивно применять влагосберегающие технологии. Государство предоставляет аграриям субсидии, выгодные условия кредитования. Надо этим воспользоваться, - сказал аким области Бердибек Сапарбаев.

Он призвал руководителей крестьянских хозяйств внедрять новые технологии, полученную продукцию поставлять в социальные павильоны.

Всего поступило 80 заявок от крестьян. Все они по очереди получат новую технику. В следующем году планируем увеличить количество дождевальных установок до 200. Одна такая машина может поливать 20 гектаров земли. Стоимость варьируется от 5,1 до 6 миллионов тенге, - говорит Олжас Каржауов.

Вода распыляется по принципу дождя. Как уверяют специалисты, влага сохраняется дольше. Система быстро разбирается. Еще одно преимущество в том, что машина переносная.

Руководитель крестьянского хозяйства "Ақбидай-2" Нариман Калкабаев одним из первых приобрел такую машину. По его словам, это позволило свести на нет ручной труд при поливе, поднять в разы производительность, сэкономить время.

Мы выращиваем овощи и фрукты на 38 гектарах. Благодаря дождевальной машине появилась возможность увеличить площади поливных земель. Радует, что даже небольшие крестьянские хозяйства могут себе позволить приобрести такой полезный аппарат, - говорит он.

Необходимо отметить, что Жамбылская область является одним из лидеров по использованию капельного орошения, площадь которых составляет 23 тыс. га. В текущем году площадь земель с применением влагосберегающих технологий увеличилась с 20 тыс. до 30 тыс. га. В 2022 году планируется увеличить данный показатель до 50 тыс. га или около 40% от общей площади орошаемых земель.

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