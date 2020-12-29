Жителям столицы необходимо соблюдать все санитарные нормы, социальную дистанцию и носить маски.

В Нур-Султане не будет салюта на Новый год, сообщает zakon.kz.

Учитывая новогодние праздники, всем горожанам необходимо соблюдать все санитарные нормы, социальную дистанцию, носить маски.

Надо понимать, что новогодние праздники не должны кому-то обернуться больничными койками. Нельзя допускать одномоментного увеличения нагрузки на медперсонал, который на протяжении долгих месяцев стоит на передовой в борьбе с коронавирусом, - сообщили в акимате.

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