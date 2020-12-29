Ставки, деньги, два торта

Каждый бизнесмен мечтает монополизировать рынок и каждая компания стремится занять доминирующее положение на рынке.

В конце года принято подводить итоги и отмечать наградами особо отличившихся. Необычные подарки приготовили в Ассоциации Платежных Организаций, отмечая успехи PayBox Money на пути к установлению монополии платежного рынка.

2 праздничных торта будут доставлены в алматинский офис PayBox Money, который с 4 января 2021 года будет обслуживать все денежные переводы системы Центра Учета Ставок, собирая с каждой операции 4% комиссии.

Данными тортами мы выражаем ущемленную позицию всех игроков рынка приема платежей перед Центром Учета Ставок в лице ТОО PayBox и ТОО Exirius. На наших глазах рождается монопольный регулятор, который к уже существующим на рынке комиссиям устанавливает дополнительную в размере 4% с оборота. Этот тариф в разы превосходит рыночную маржинальность платежных организаций, что является прямым свидетельством появления монополии. Кроме того, конструкция Центра Учета Ставок подразумевает техническую зависимость всех платежных организаций от одной компании. Помимо этого ЦУС будет владеть ключевой для рынка коммерческой информацией, – объясняет причины необычной акции с тортами Илья Ефименко из Ассоциации Платежных Организаций.

Таким образом, организаторы данного мероприятия пытаются обратить внимание общественности на беспрецедентную ситуацию, в которой роль государственного регулятора фактически будут выполнять частные компании.

Каждый бизнесмен мечтает монополизировать рынок и каждая компания стремится занять доминирующее положение на рынке. Все хотят попасть в ту комфортную зону, в которой можно чувствовать себя защищенным от рыночных взаимоотношений и конкурентов. Не скрою, каждый из нас, участников платежного рынка, хотел бы доминировать. В этом ключе мы не можем не отметить и не порадоваться за наших оппонентов, у которых в 2020 году получилось создать монополию", – добавил Ефименко. Он также объяснил символизм, заложенный в дизайн обоих тортов: "На таком рынке нельзя будет "играть на равных", на что как бы намекает торт "Рулетка". А в дизайне "Пакмэна" мы попытались показать аппетиты организаторов Центра Учета Ставок, их доминирующее положение, и то, что с появлением монополиста на рынке платежные компании одна за другой будут покидать рынок, а монополист будет становиться все сильнее.

Член ассоциации Юлия Салехова заверила, что подарки должны понравится работникам PayBox Money и, несомненно, будут оценены по достоинству:

Мы хотим поддержать коллег, которые из благих побуждений и амбиций, которые присущи всем участникам рынка, оказались в не самой простой и приятной ситуации. Казалось бы, анонс на 2021 год для PayBox отличный – потенциальный монополист с эксклюзивным доступом к крупному сектору платежного рынка, но фактически – рисков при индивидуальной реализации проекта столько, что остаётся только позавидовать их уверенности. Торты – вкусные. Ситуация для рынка – не очень.

По мнению представителей ассоциации, теперь рынок приема платежей перестанет быть конкурентным и превратится в механизм по зарабатыванию денег определёнными лицами, которые под маской заботы о населении руководствуются своими интересами. Ефименко считает, что видимость игры как бы присутствует, но ее правила не подразумевают паритет: "Хотели бы отметить, что мы не являемся противниками внедрения системы Центра Учета Ставок, не оспариваем ее необходимость, особенно в вопросах борьбы с игорной зависимостью. Каждый из нас сейчас проявляет свою активную гражданскую позицию, и в данном проекте есть нюансы, о которых нельзя молчать, напротив, мы обязаны доносить эту информацию до общества и государства".

Впрочем, официального статуса по вопросам участия в системе ЦУС ни у PayBox Money, ни у ТОО Exirius до сих пор нет. Финмодель и бизнес-план, которые должны хоть как-то помочь разобраться в обоснованности формирования тех самых 4% комиссии, все еще находятся на согласовании в Министерстве Национальной Экономики и Министерстве Юстиций.

Поздравляю PayBox и ТОО Exsirius! Вы с таким рвением внедряете этот глобальный и важный проект, что до сих пор Ассоциация Платежных Организаций и другие операторы, на которых держится этот рынок, не получили никаких договоров, технических протоколов и финансовых схем взаимодействия с ЦУС. Видимо, совсем скоро для всех нас эта информация станет неожиданным сюрпризом. 4 января не за горами. Всех с наступающим! – подытожил еще один член Ассоциации Платежных Организаций Павел Каторгин. Он также добавил, что принято решение проводить подобные акции на ежегодной основе, с поздравлением работников платежных организаций, внёсших существенный вклад в становление платежного бизнеса.

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