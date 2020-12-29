Китайцы распространяли коронавирус на Тенгизе - фейк

В Комитете напомнили, что распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность.

Информация о вспышке коронавируса на месторождении Тенгиз, переносчиками которой стали граждане Китая, является неправдой, передает zakon.kz.

В соцсетях появилась информация о вспышке коронавируса на месторождении Тенгиз в Атырауской области. Сообщается, что переносчитками вируса стали граждане Китая. В Комитете санэпидконтроля сообщили, что это неправда.

Данная информация не соответствует действительности. На сегодняшний день на Тенгизском месторождении граждане Китайской Народной Республики и китайских компаний не зарегистрированы, - говорится в сообщении.

В целом, с начала пандемии в Атырауской области зарегистрировано 11 633 случая заболевания коронавирусом, из них на месторождении Тенгиз выявлено 4 042 случая. 60% случаев заболевания выявили во время профилактического обследования.

Отмечается, что для нераспространения вируса на Тенгизе создали оперативный штаб, усилили карантин. На входе и выходе Тенгизского месторождения выставлены блокпосты. Сотрудников, которые прибывают на вахту, помещают в карантинные стационары на 7 дней с последующим ПЦР тестированием. Также ПЦР тестирование проводится за 5 дней до выезда с вахты.

Уважаемые казахстанцы! Просим вас не поддаваться недостоверной информации в социальных сетях и доверять только официальным источникам информации, - говорится в сообщении.

В Комитете напомнили, что распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность.

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