В Уральске призывник выпрыгнул из окна военкомата

Мама юноши уже написала заявление во все инстанции.

Молодой человек в Уральске получил травмы позвоночника и перелом пяточных костей обеих ног, сообщает zakon.kz.

По информации портала "Мой ГОРОД", инцидент произошел 8 декабря в здании департамента по делам обороны ЗКО. Как рассказала мама призывника, ее сын получил повестку в военкомат и в тот день она без сына поехала просить об отсрочке.

Я хотела написать заявление об отсрочке хотя бы до весны, так как он является моим единственным помощником, а у меня есть проблемы со здоровьем. Однако военком мне отказал, сказал, что я не инвалид, вполне могу работать. Меня спросили где мой сын, я ответила, что дома. Военные поехали вместе со мной, забрали сына, я поехала вместе с ними. Нас доставили в городской военкомат по проспекту Абая, меня попросили подождать и беседовали с сыном. Минут через 15 двое военных вывели сына из кабинета под руки, я еще подумала, будто преступника ведут. Нас привезли в областной военкомат, меня туда не впустили, я осталась ждать на улице, - рассказала женщина.

По словам матери призывника, ее отправили домой. Однако, не успев дойти до дома, женщина получила известие о том, что ее сын находится в травмпункте.

Сын сидел в инвалидной коляске, рядом был военком Рафхат Мажитов, мне сказали, что он выпрыгнул из окна. У сына диагностировали травму позвоночника, ноги были раздробленные, сделали операцию. Сейчас сын дома, швы сняли, ходить не может, только до туалета может доползти и обратно. Я отдавала здорового ребенка, а спустя два часа получила калеку. Со слов сына, в областном военкомате на него оказывали давление, хватали за грудки и он вынужден был выпрыгнуть, - плача, рассказала женщина.

Мама призывника уже написала заявление во все инстанции и намерена написать письмо президенту страны с просьбой помочь разобраться в ситуации и наказать виновных.

Между тем руководитель управления по делам обороны города Уральск Рафхат Мажитов рассказал, что юноша подлежал призыву, ему неоднократно направлялась повестка, но он их игнорировал.

Мама призывника работоспособная, поэтому он не освобождается от призыва. Молодой человек не приходил по повестке, мы вынуждены были сообщить об этом в управление полиции. Так продолжалось с августа этого года, парень прописан в по одному адресу, проживает по другому. В тот день пришла мама, сказала, что он находится дома, мы его доставили в областной сборный пункт для прохождения медкомиссии. Молодой человек хотел убежать и выпрыгнул из окна. С нашей стороны никаких нарушений закона нет, мы обязаны были его призвать, - отметил Рафхат Мажитов.

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