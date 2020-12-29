Алматы лидирует по числу смертей от COVID-19 за неделю

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19 человек умерли за неделю в Алматы.
В Казахстане зарегистрировано 66 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
Данную цифру озвучили в Минздраве.
По данным ведомства, с 21.12.2020 – 27.12.2020 умерли 66 человек:
◾️ в городе Алматы - 19;
◾️ в городе Нур-Султан - 9;
◾️ в Западно-Казахстанской области - 9;
◾️ в Павлодарской области - 8;
◾️ в Атырауской области - 5;
◾️ в Алматинской области - 4;
◾️ в Восточно-Казахстанской области - 4;
◾️ в Костанайской области - 3;
◾️ в Акмолинской области - 2;
◾️ в Карагандинской области - 1;
◾️ в Актюбинской области - 1;
◾️ в Жамбылской области - 1.
Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 2 262 случая с летальным исходом, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
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