Школьникам портфель больше не нужен

Мы обладаем патентом на устройство BilimBoook и продаем данный девайс с 2018 года - руководитель проекта BilimBook.

Переход на дистанционное обучение полностью изменил образ жизни школьников. Родители школьников больше озадачены покупкой персональных устройств для дистанционного обучения, чем книгами.

На замену портфеля пришли ноутбук и Интернет. Ежегодно во всем мире продается 71,78 млн компьютеров, ноутбуков, не считая планшеты. Большой спрос на ноутбуки и компьютерную технику в Казахстане значительно вырос весной этого года, а в августе выявились проблемы с нехваткой личных устройств для обучения школьников, озвученные министром образования и науки РК Асхат Аймагамбетовым – на тот момент 185 тыс. школьников не имели ни планшетов, ни ноутбуков.

Сегодня мы хотим рассказать об отечественном образовательном устройстве BilimBook, который разработан как персональное образовательное устройство для обучения в условиях ограниченного доступа к качественному интернету.

В чем отличие BilimBook от других устройств?

1) BilimBook предоставляет ноутбуки-трансформеры, планшеты Android и на базе Windows, интерактивные панели и решения в качестве IT классов;

2) В BilimBook уже установлены такие образовательные платформы, как BilimLand, iTest, iMektep, Twig-Bilim;

3) Предустановлены Windows 10 и офисное приложение Microsoft Office 2016. Покупая обычный ноутбук или планшет, к сожалению, родителям нужно дополнительно покупать и устанавливать дополнительные программы. В BilimBook уже все необходимое установлено для комфортной работы и учебы;

4) Перед тем как начать продавать BilimBook, был проведен пилотный проект в трех регионах страны для выявления эффективности устройства;

5) Использование образовательных ресурсов на устройствах BilimBook возможно без подключения к сети Интернет, так как в Казахстане не все сельские образовательные учреждения имеют доступ к нему. Возможно, из-за этого основными покупателями BilimBook являются сельские жители и отдаленные школы, для которых критически важно иметь возможность получения знания через новые технологии. Стоит отметить, что только в этом году было продано более 10 000 устройств BilimBook для использования учителями и учениками в IT-классах.

Мы обладаем патентом на устройство BilimBoook и продаем данный девайс с 2018 года. Идея создания персонального образовательного устройства исходит из миссии команды – качественное образование, доступное всем. Мы гордимся своими продуктами и предлагаем всем наши образовательные устройства, которые действительно помогают повысить качество образования. Кроме того, в BilimBook установлена ручка для удобного перемещения, он защищен от пыли и влаги стандартом IP52, а это значит что кружка воды, пролитая на устройство, не повредит его. BilimBoook ударопрочный, поэтому, если уронить его со стола не выше 70 см, повреждения ему не грозят. Мы рады предложить наши устройства не только для учебы, но для домашнего использования и будем всегда рады сотрудничеству. Каталог со всеми устройствами вы можете посмотреть здесь, – говорит руководитель проекта BilimBook Айбол Кемельдинов.

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