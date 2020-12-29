Шесть человек были доставлены в больницу.

В Нур-Султане автобус с пассажирами попал в ДТП, сообщает zakon.kz.

29 декабря в 11 часов 38 минут 47-летняя женщина, управляя автомашиной Volkswagen Polo, следуя по проспекту Тауелсиздик, при перестроении не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с маршрутным автобусом. В результате ДТП автобус допустил наезд на опору освещения, - сообщили в полиции.

В больницу были доставлены пять пассажиров маршрутного автобуса и водитель автомашины Volkswagen Polo которые после осмотра отпущены домой.

По данному факту проводится дознание.

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