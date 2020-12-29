Что нужно сделать казахстанцам в день выборов в Мажилис и маслихаты

Приложение zakon.kz
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Отмечается, что нужно соблюдать социальную дистанцию.
В день выборов в Мажилис и маслихаты казахстанцам нужно соблюдать определенные условия для того, чтобы не заразиться коронавирусом. Среди условий: прийти на избирательный участок с личной ручкой и избегать рукопожатий, передает zakon.kz
Вице-министр здравоохранения Казахстана Ерлан Киясов на заседании ЦИК рассказал, какие условия гражданам нужно соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусом во время выборов в Мажилис и маслихаты.
В день голосования всем участникам избирательного процесса нужно:
1) при прибытии на избирательный участок соблюдать режим ношения одноразовых медицинских или защитных масок и перчаток;
2) использовать санитайзеры с антисептическим средством для дезинфекции рук, установленные на избирательном участке;
3) соблюдать социальное дистанцирование – не менее 1,5 – 2 метров друг от друга;
4) избегать рукопожатий либо других форм прямого контакта;
5) использовать личные авторучки.
В регионах, которые находятся в красной и желтой зонах по темпам распространения коронавируса, все члены избирательных комиссий, доверенные лица и наблюдатели не ранее 5 суток до начала выборов должны пройти ПЦР-тестирование. Люди с положительным результатом на избирательный участок допущены не будут.
В день голосования все участники избирательного процесса должны соблюдать требования, которые установили главные санитарные врачи регионов.
Выборы в Мажилис и маслихаты пройдут 10 января 2021 года. На выборы были допущены пять партий. Это партия "Нур Отан", демократическая партия Казахстана "Ак жол", "Народная партия Казахстана" (бывшая Коммунистическая народная партия Казахстана), Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" и политическая партия "Адал" (бывший "Бирлик").
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