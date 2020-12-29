Получи грант в ВУЗ

Чтобы не волноваться перед экзаменом, надо найти правильный подход к эффективной подготовке.

В BilimLand рассказали о том, как получить грант.

"Единое национальное тестирование (ЕНТ) и вступительные экзамены в ВУЗ. Многие выпускники перед подобными тестами испытывают тревогу, волнение и неуверенность. Когда тревога перерастает в страх, выпускники могут оказаться в затруднительном положении. Виной всему этому неправильная подготовка", – рассказывает Алибек Қисыбай, руководитель департамента развития и исследования продуктов BilimLand.

Наши исследования показывают, чтобы не волноваться перед экзаменом, надо найти правильный подход к эффективной подготовке, особенно важно понять методику и свойства экзамена. Именно для этого мы разработали itest.kz, один из проектов образовательной экосистемы BilimLand. В этой платформе представлен контент для подготовки к нескольким видам выпускных экзаменов. Можно готовиться по каждому предмету отдельно или проходить общую подготовку по всем направлениям комплексно. По всем предметам имеются онлайн-тренажеры с мгновенным результатом и рекомендациями (работа над ошибками). Электронные материалы на сайте полезны для освоения новых тем, для повторения изученного материала и для получения обратной связи. Кроме того, в течение последних трех лет наша команда организует Республиканский конкурс "iTest: лучший результат" для всех учащихся 10-11 классов. В прошлом году мы разыгрывали гранты для поступления в AlmaU и МУИТ с поддержки данных ВУЗов. Конкурс полностью проходил онлайн, количество участников – 10 451. Кроме этого, участники, которые набрали высокие баллы и попали в рейтинг ТОП-100, получили от организаторов ценные призы, что оказалось приятным бонусом для конкурсантов.

"Главная цель платформы – это рост уровня знаний учащихся, помощь школьникам старших классов правильно и тщательно подготовиться к итоговой аттестации и ЕНТ, поступить с высокими баллами в лучшие университеты страны, а также получить возможность выиграть грант в ВУЗ в режиме онлайн. В этом году в онлайн-конкурсе "iTest: лучший результат" планируют принять участие более 22 тысяч выпускников, возможно даже больше в связи с дистанционным обучением. Приглашаем выпускников школ принять участие в конкурсе, а ВУЗы – к сотрудничеству", – сказал исполнительный директор Bilimland Санжар Кенжеханұлы.

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