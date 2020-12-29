374 международных наблюдателя аккредитовано в ЦИК на выборы в Мажилис

Аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций завершается в 18.00 часов 4 января 2021 года.

Очередное заседание Центральной избирательной комиссии РК прошло 29 декабря, на котором было рассмотрено несколько вопросов, в частности, как работает онлайн-сервис проверки сведений по месту регистрации граждан на очередных выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, рассмотрение обращений на этапе предвыборной агитации, об аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств, передает zakon.kz.

Как отметил заместитель председателя ЦИК Константин Петров, каждый гражданин может проверить данные о себе в списках избирателей и обжаловать невключение, неправильное включение в список или исключение из списка, а также допущенные в списке неточности в данных об избирателе.

С 26 декабря казахстанцы могут ознакомиться со списками избирателей в помещениях соответствующих избирательных комиссий, а также проверить правильность внесенных в них данных об избирателях.

Для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке необходима его регистрация по месту жительства на территории этого избирательного участка. Учитывая, что с 1 ноября 2019 года государственная услуга по предоставлению адресной справки отменена, Центральной избирательной комиссией совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, проработан вопрос реализации на портале «электронного правительства» онлайн-сервиса проверки сведений по месту регистрации граждан, - сказал Петров.

Так, на 4 071 избирательном участке членам избирательных комиссий будет организован доступ через портал E-gov к информации о месте регистрации граждан.

В случае не обнаружения гражданина в списке избирателей, член участковой избирательной комиссии, на основании письменного заявления гражданина, обеспечивает через онлайн-сервис проверку сведений о регистрации по месту жительства заявителя.

При подтверждении на странице онлайн-сервиса сведений о постоянной регистрации по месту жительства заявителя на территории в границах соответствующего избирательного участка, участковая избирательная комиссия принимает решение о включении его в список избирателей.

В случае не подтверждения сведений о постоянной регистрации заявителя по месту жительства в границах избирательного участка, участковая избирательная комиссия принимает мотивированное решение об отказе включения в список избирателей и выдает заявителю его копию.

Также на заседании отмечалось, что с 22 октября по 28 декабря 2020 года в Центризбирком поступили уведомления о проведении опросов общественного мнения от 11 юридических лиц РК. После рассмотрения документов выяснилось, что всем требованиям соответствуют 10 из них.

.В свою очередь член ЦИК Анастасия Щегорцова сообщила, что по состоянию на 29 декабря 2020 года от министерства иностранных дел на аккредитацию дополнительно представлены кандидатуры 98 наблюдателей от 7 международных организаций и 11 иностранных государств.

От семи международных организаций на аккредитацию вынесены 72 наблюдателя, в том числе: Миссия наблюдателей от СНГ – 29 наблюдателей; Межпарламентская Ассамблея СНГ – 19 наблюдателей; Совет сотрудничества тюркоязычных государств – 7 наблюдателей; Парламентская Ассамблея ОДКБ – 6 наблюдателей; Ограниченная Миссия БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами – 1 наблюдатель; Миссия наблюдателей от ШОС – 1 наблюдатель; Парламентская Ассамблея тюркоязычных государств - 9 наблюдателей.

От 11 иностранных государств на аккредитацию представлены 26 кандидатур, в том числе: от пяти иностранных государств – по 1 наблюдателю (Венгрия, Испания, Палестина, Польша, Чехия); от трех иностранных государств - по 2 наблюдателя; (Италия, Франция, Эстония); от Украины – 4 наблюдателя; Германия – 5 наблюдателей; Бельгия – 6 наблюдателей.

Итого с начала избирательной кампании аккредитовано 374 наблюдателя от 9 международных организаций (МПА СНГ - 48; ИК СНГ - 177; ОИС - 4 БДИПЧ/ОБСЕ – 39; ПА ОБСЕ – 9; ШОС – 15; ССТГ – 7; ПА ОДКБ – 6; ТюркПА – 9 и 26-ти иностранных государств (Иордания, Кыргызстан, Мальдивы, Молдова, Турция, Азербайджан, Армения, Индонезия, Узбекистан, РФ, Румыния, Индия, Филиппины, Венгрия, Испания, Норвегия, Франция, Швейцария, Польша, Чехия, Италия, Эстония, Украина, Германия, Бельгия, Палестина).

В Центризбиркоме напомнили, что согласно закону о выборах, аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций завершается в 18 часов по местному времени за пять дней до дня голосования, то есть в 18.00 ч. 4 января 2021 года. В этой связи, по мере поступления представлений на аккредитацию данные по наблюдателям будут обновляться.

Также на заседании ЦИК обсудили постановление главного государственного санврача по поводу новых ограничений для недопущения распространения коронавируса и о необходимости принять соответствующие меры в день голосования.

Как отметил Ерлан Киясов на заседании при прибытии на избирательный участок всем необходимо соблюдать режим ношения одноразовых медицинских или защитных масок и перчаток.

Кроме того, необходимо:- использовать санитайзеры с антисептическим средством для дезинфекции рук, установленные на избирательном участке; - соблюдать социальное дистанцирование – не менее 1,5 – 2 метров друг от друга;- избегать рукопожатий либо других форм прямого контакта;- использовать личные авторучки.

В регионах, которые находятся в красной и желтой зонах по темпам распространения COVID-19, все члены избирательных комиссий, доверенные лица и наблюдатели в день голосования, не ранее 5 суток до момента начала проведения выборов, должны пройти лабораторное обследование методом ПЦР-теста. Лица с положительным результатом лабораторного обследования на избирательный участок допущены не будут.

В зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе, в день голосования все участники избирательного процесса должны соблюдать требования по обеспечению мер санитарной безопасности, установленные главными санитарными врачами соответствующих регионов.

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