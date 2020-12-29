Центр по изучению молодежи подвел итоги года

Фокус-групповые исследования позволили экспертам выявить тенденции, которые ранее находились в тени.

Научно-исследовательский центр "Молодежь" является уникальным центром по изучению актуальных процессов в молодежной среде. Центр проводит исследования в сфере государственной молодежной политики и представляет результаты заинтересованным органам и общественности.

Итоговым документом НИЦ "Молодежь" является Национальный доклад "Молодежь Казахстана". С учетом влияния глобальной пандемии на молодежь, был составлен новый доклад. В процессе составления аналитического документа были использованы актуальные статистические данные государственных органов, а также использованы результаты массовых соцопросов. На итоговом экспертном обсуждении доклада известные отечественные и зарубежные эксперты высоко оценили организацию и содержание доклада.

Фокус-групповые исследования "Проблема и профилактика суицида в молодежной среде" и "Социальные установки молодежи NEET в Казахстане" позволили экспертам выявить тенденции, которые ранее находились в тени.

В течение года на базе НИЦ "Молодежь" организована деятельность экспертной площадки "JASTAR: ózekti másele" по актуальным вопросам молодежи. Эксперты обсуждали основные подходы в реализации молодежной политики в стране, а также вопросы дистанционного образования, основные проблемы молодежной миграции в мире, ее причины и последствия. Всего в дискуссиях приняли участие более 150 экспертов.

Также запущены новые проекты "Знак качества для молодежных центров "Jastar belgisi" и "Zertteý", которые нацелены на поддержку и улучшение молодежных ресурсных центров и научно-исследовательской деятельности студентов, магистрантов и докторантов.

Стоит отметить, что с целью информационно-разъяснительной работы по госпрограммам, в режиме онлайн начата реализация 4-х проектов – "Jastarǵa – Keńes", "Jastarǵa – Jumys", "Jastarǵa – Bilim", "Jastarǵa – Qyzmet".

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