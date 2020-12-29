Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Елбасы поблагодарил Сапарбаева

Фото: avesta-news.kz 29 декабря 2020, 17:01

Также Назарбаев был проинформирован о работе по привлечению инвестиций в регион.

Нурсултан Назарбаев принял акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, сообщает zakon.kz.

По информации сайта Елбасы, во время встречи Первый Президент Казахстана был проинформирован о социально-экономическом развитии региона и предпринимаемых мерах по поддержке граждан в условиях пандемии.

Первый Президент Казахстана выразил благодарность Б.Сапарбаеву за поддержку инициативы "Қамқорлық" и открытие реабилитационного центра на базе областной многопрофильной детской больницы.

Также Нурсултан Назарбаев был проинформирован о работе по привлечению инвестиций в регион. Согласно представленным данным, до конца текущего года в Жамбылскую область будет привлечено порядка 368 миллиардов тенге инвестиций.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬275
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
"Спутник V": появилось новое предупреждение
11% казахстанок получают первый сексуальный опыт до 14 лет