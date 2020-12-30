Итоги дистанционного учебного года: как все прошло

Для поддержки учителей и школьников команда BilimLand организовала 20 онлайн-конкурсов.

Никто в мире не был полноценно готов к дистанционному обучению. Во время весенних каникул школам Казахстана пришлось экстренно готовиться к дистанционному обучению для IV четверти 2020 года.

Организацию контента, технические задачи и все финансовые расходы взяла на себя инновационно-образовательная команда BilimLand. Компания BilimLand в течение последних 10 лет собрала огромную коллекцию цифровых образовательных ресурсов для начального и среднего образования. Проект дистанционного образования назвали OnlineMektep, в рамках которого было снято более 3000 видеоуроков для IV четверти, чтобы продолжить обучение в период пандемии на достойном уровне.

Пандемия продолжила свое распространение по всему миру, поэтому с наступлением летних каникул команда BilimLand решила развивать виртуальную школу OnlineMektep. Совместно с Назарбаев интеллектуальными школами было разработано более 10 тысяч видео и интерактивных уроков для I и II четверти. IT-разработчики перенесли все функции традиционной школы в виртуальную школу OnlineMektep. Онлайн-расписание, онлайн-урок, оценки, чат, экзамены и домашнее задание – все онлайн в одном месте. Теперь, чтобы учитель проводил урок в синхронном формате, он может организовать видеоконференцию ZOOM на самой платформе OnlineMektep. Видеоконференции обеспечены защитой от внешних угроз и взломов, а ссылка на этот урок доступна лишь пользователям OnlineMektep. Администрация школы может мгновенно получить статистику посещаемости учеников и учителей и мониторинг успеваемости учащихся. На данный момент более 4200 школ страны учатся в дистанционном режиме, из которых 3581 выбрали OnlineMektep.

Для поддержки учителей и школьников команда BilimLand организовала 20 онлайн-конкурсов, в рамках которых победители получили образовательные устройства. Призовой фонд всех конкурсов составил 20 миллионов тенге. Этот год был нелегким, но мы верим, что созданные за это время контент и платформа останутся дополнительным и полезным обучающим ресурсом для смешанного и адаптивного обучения. Уже сейчас мы видим, что школы, которые активно используют наши платформы, показывают высокую успеваемость и интерес к инновациям. На III и IV четверти мы готовим более 11 тыс. онлайн-уроков и систему Игрофикации для наших любимых пользователей. Мы призываем все школы использовать BilimLand и OnlineMektep в следующем учебном году для поднятия качества образования страны, – поделился директор по маркетингу BilimLand Канат Мырзаханов.

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