Токаев: В Казахстане будет проведена масштабная работа

Программы политической модернизации и экономического развития страны будут продолжены.

Президент принял Председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства был проинформирован об основных итогах законотворческой деятельности Верхней Палаты в текущем году.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о принятии ряда законов, направленных на обеспечение реализации вопросов, озвученных Президентом в Послании народу Казахстана. В частности, приняты законы об "Экологическом кодексе", "О техническом регулировании", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана "Казахстан в новой реальности: время действий".

По словам Маулена Ашимбаева, все эти законы направлены на социально-экономическое развитие страны и повышение качества жизни населения.

Президент отметил, что программы политической модернизации и экономического развития страны будут продолжены в дальнейшем, а также будет проведена масштабная работа и по другим отраслям. Касым-Жомарт Токаев поручил Сенату законодательно обеспечить реализацию данных направлений.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!