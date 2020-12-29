Две тысячи добровольцев из Алматы пройдут вакцинацию

За первые два дня исследования вакцину получили первые 300 добровольцев.

В Алматы ведутся клинические исследования казахстанской антиковидной вакцины, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата, на базе двух медорганизаций мегаполиса проводится III фаза клинического исследования инактивированной вакцины QazCovid-in.

Вакцинацию пройдут 2 тыс. добровольцев из Алматы. За первые два дня исследования вакцину получили первые 300 добровольцев. Как известно, НИИ проблем биобезопасности МОН РК уже провел I и II фазы клинических испытаний отечественной вакцины. Предварительные результаты свидетельствуют о высоком уровне безопасности, иммуногенности и эффективности отечественной вакцины.

В случае успешного завершения исследований и последующей регистрации в Минздраве массовую вакцинацию планируется начать в марте на добровольной основе. На вакцину отечественной разработки возлагаются большие надежды, так как вакцинация является наиболее эффективным способом противостоять массовому распространению инфекции.

Кроме того, в Алматы подготовлены складские помещения для антиковидной вакцины "Спутник V" вместимостью 200 тыс. единиц. Соблюдено важное условие – определенный температурный режим для длительного хранения препарата.

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