Как распространялся коронавирус COVID-19 в Казахстане в 2020 году

С 25 декабря 2020 г. до 5 января 2021 г. в Казахстане усилили ограничительные меры.

Коронавирус в Казахстан пришел в первой половине марта, а уже 15 марта вышел указ Президента о введении в республике чрезвычайного положения, которое длилось месяц, затем продлевалось. Ограничительные меры то усиливались, то смягчались в зависимости от эпидемиологической ситуации. Как в целом прошел коронакризис в Казахстане в уходящем году, подробно изложено в данной статье, сообщает zakon.kz.

Наша справка

31 декабря 2019 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила оповещение о новом типе вируса, который появился в китайском городе Ухань с населением более 11 млн человек.

1 января 2020 года источником вируса назвали местный оптовый рынок морепродуктов, который был сразу же закрыт.

9 января в китайском Ухане от нового типа коронавируса впервые умер человек.

27 января цена нефти Brent опустилась ниже $60 впервые с ноября 2019 года, что связывают со вспышкой вируса.

29 января число заразившихся коронавирусом превысило 6 тыс. человек. Автопроизводители Toyota и Honda, а также сеть кофеен Starbucks объявили о приостановке своих предприятий и заведений в Китае. Компания Google временно закрыла все офисы в Китае. Авиакомпания British Airways отменила все рейсы в Китай.

Казахстан

23 февраля 2020 года в Нур-Султан прилетел самолет из Токио, на борту которого находились 20 казахстанцев, включая 4 пассажиров лайнера Diamond Princess, на котором была вспышка COVID-19. Всех пассажиров авиарейса поместили на карантин. Обследование не выявило наличия коронавирусной инфекции.

26 февраля было принято решение с 1 марта приостановить авиасообщение с Ираном и ограничить количество вылетов в Южную Корею с 9 до 3 рейсов в неделю. 2 марта было принято решение ввести с 5 марта временный запрет на въезд в Казахстан гражданам Ирана, приостановить авиарейс Нур-Султан — Баку, ограничить количество вылетов по маршруту Алма-Ата — Баку с пяти до одного в неделю, по маршруту Актау — Баку — с семи до одного в неделю.

С 1 марта Министерством здравоохранения РК был введен четвертый этап усиления. Лиц, прибывших из стран категории 1а, стали помещаться на 14-дневный карантин, а затем еще они в течение 10 дней находились под медицинским наблюдением. Лиц, прибывших из стран категории 1б, помещали на домашний карантин на 14 дней. По решению санитарной службы эти лица могли быть переведены на карантин в медицинском объекте. Лица, прибывшие из стран второй категории, в течение 14 дней находились под медицинским наблюдением на дому с последующим 10-дневным обзвоном. Лица, прибывшие из стран третьей категории, находились под дистанционным медицинским наблюдением методом обзвона в течение 24 дней.

10 марта на пресс-конференции главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин произнес фразу, которая стала крылатой: "По нашему прогнозу, где-то с 11-16 марта у нас должен, наконец-то, появиться коронавирус в стране. Плюс-минус одна неделя".

А через несколько дней, 13 марта, министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что в Казахстане выявили первый случай коронавируса – у мужчины 1974 года рождения и женщины 1984 года рождения, прибывших в Алматы из Германии. Первый пациент прибыл 10 марта, второй - 12 марта на частном самолете.

В тот же день сообщили о третьем и четвертом случаях. 12 марта пассажирка прилетела в Нур-Султан рейсом из Москвы. Так как по прибытии было установлено, что она прибыла из Милана, то она сразу была помещена в карантин. В рамках обследования в карантине были получены положительные результаты теста на COVID-19. Четвертый заразившийся 1976 года рождения прибыл в Алматы самолетом из Германии и был помещен для лечения в стационар.

После этих случаев среди населения начался ажиотаж, люди стали запасаться, сметать с прилавков продукты питания и другие товары первой необходимости.

15 марта был подписан указ Президента о введении в республике чрезвычайного положения на период с 8:00 16 марта 2020 года до 7:00 15 апреля 2020 года.

На период действия чрезвычайного положения были введены следующие меры и временные ограничения:

- усилена охрана общественного порядка, охрана особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

- ограничено функционирование крупных объектов торговли;

- приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей;

- введен карантин, осуществлены масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе с участием структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан и органов внутренних дел, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

- установлены ограничения на въезд на территорию Республики Казахстан, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Республики Казахстан и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в страну по приглашению Министерства иностранных дел Казахстана.

С 16 марта в Казахстане начало действовать чрезвычайное положение в связи с объявлением ВОЗ пандемии коронавирус. Указом Президента Касым-Жомарта Токаева в стране был введен режим ЧП c 8 утра 16 марта до 7 часов 15 апреля. На этот период создана специальная государственная комиссия, которую возглавил премьер-министр Аскар Мамин.

Была приостановлена работа крупных непродуктовых объектов торговли, кинотеатров, театров, выставок и других мест с массовым скоплением людей. Под запрет попали и массовые спортивные и зрелищные мероприятия, а также семейные тои. Казахстанцам на время чрезвычайного положения нельзя было покидать страну (кроме поездки на лечение за границу). Также был ограничен въезд в Казахстан.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу на 10.00 16 марта в Казахстане выглядела так: подтверждены 9 случаев регистрации коронавируса, их них в Алматы – 7, Нур-Султане – 2. На стационарном карантине находился 1641 человек, на домашнем – 981. Был продолжен мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств.

Правительство впервые провело заседание онлайн и решило создавать больше новых рабочих мест. Дали отсрочку по кредитам. Появились санитарные и блокпосты в Нур-Султане и Алматы.

Граждане к новой реальности привыкали неохотно, наблюдалось нарушение режима ЧП.

С 19 марта на границе нескольких областей Казахстана, вокруг ряда крупных населенных пунктов были размещены круглосуточные санитарные посты.

В городах Нур-Султане и Алматы по решению Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения был введен карантин, включая ограничение на въезд и выезд людей. В условиях карантина был ограничен въезд в данные города, на подъездах к городам выставлены блокпосты. Крупные торговые объекты городов были закрыты за исключением продовольственных магазинов и аптек. Для пропуска грузовых автомобилей с продовольствием был организован "зеленый коридор".

Также в Алматы были изолированы несколько жилых комплексов и многоэтажных домов в связи с выявлением коронавирусной инфекции у жителей. Территории домов были оцеплены, по периметру установлены КПП. По правилам карантина, никто из жителей не может покидать жилой комплекс, а также принимать гостей. Жители комплекса не должны покидать свое жилье.

С 26 марта в Алматы был ужесточен режим карантина: в городе были закрыты все объекты торговли и услуг, кроме продовольственных магазинов и аптек..

С 28 марта по решению Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения карантин в Нур-Султане и Алматы был ограничен выход граждан из мест проживания, за исключением приобретения продуктов питания, лекарств и выхода на работу, закрыты все места массового скопления людей (пешеходные улицы, парки, скверы и т. п.), ограничена работа общественного транспорта, введен запрет на собрание на улицах и в общественных местах группами более трех человек, за исключением членов семьи, запрещено передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Также в Шымкенте был введен 14-дневный карантин в жилом массиве "20 лет Независимости"с организацией подомового обхода, приостановлена деятельность аэропорта, железнодорожного и автовокзалов, детских садов; введен запрет на въезд и выезд на территории города с 21:00 до 07:00; ограничена работа объектов общественного питания и общественного транспорта.

С 30 марта по 13 апреля в Нур-Султане и Алматы была приостановлена деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, за исключением центральных государственных органов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения.

С 30 марта карантин введен в других городах и регионах.

30 марта Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения, исполняя поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, утвердила решение об установлении ежемесячной фиксированной надбавки к заработной плате медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях. Также были предусмотрены единовременные выплаты: в случае заболевания медработника — 2 млн тенге, в случае его смерти — 10 млн тенге.

Первые смертельные случаи от коронавируса зафиксировали в конце марта. Женщине было 64 года. Двусторонняя пневмония и хронические заболевания помешали справиться с инфекцией. Второй жертвой болезни стал житель столицы. Болел почти месяц, долгое время не обращался к врачам.

С 1 апреля аэропорт Нур-Султана и аэропорт Алматы прекратили прием всех международных и эвакуационных рейсов.

2 апреля Токаев подписал указ о призыве военнообязанных на специальные сборы. Специальные сборы - вид воинских сборов, проводимых в целях выполнения мероприятий по введению и обеспечению режима чрезвычайного положения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий и в иных случаях, определяемых Президентом Республики Казахстан.

3 апреля на заседании госкомиссии по предложению Министерства здравоохранения было принято решение о строительстве трех инфекционных больниц на 200—300 человек из быстровозводимых конструкций в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

10 апреля режим ЧП в Казахстане был продлен до 30 апреля. "Мы еще не прошли пик заболеваемости коронавирусом. Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя. По этой причине поручаю продлить карантинный режим в столице, Алматы, Шымкенте и в соответствующих областях до конца апреля. Понимаю, что это непопулярное решение, поскольку люди хотят выйти на улицы, восстановить нормальный, привычный распорядок жизни. Но другого выхода нет, кроме соблюдения карантина, самоизоляции. Это рекомендации отечественных и международных специалистов-вирусологов", - отметил глава государства в своем выступлении.

В связи с ЧП ограничили въезд и выезд в страну, который не коснулся грузовых перевозок, приостановили работу торговых центров, театров и других объектов с массовым скоплением людей, запретили проводить семейные мероприятия, школьников и студентов распустили на каникулы. На поддержку предпринимателей выделили 300 млрд тенге, ввели денежную помощь людям, лишившимся из-за ЧП дохода. Военнообязанных призвали на специальные сборы для "эффективной и полноценной защиты здоровья и безопасности" казахстанцев. Работодателей призвали перевести сотрудников на дистанционную работу.

13 апреля количество зафиксированных случаев коронавируса в Казахстане превысило 1000.

29 апреля Президент Казахстана подписал указ о продлении режима ЧП до 11 мая. Касым-Жомарт Токаев обратился с заявлением к казахстанцам: "С 16 марта наша страна живет в режиме чрезвычайного положения. Это время оказалось сложным для многих граждан. У кого-то упали доходы, кто-то потерял работу, кому-то пришлось поменять жизненные планы. …Мне пришлось принять столь непростое, но необходимое решение, чтобы предотвратить широкое распространение опасного вируса в Казахстане. Действия Казахстана получили положительные отзывы Всемирной организации здравоохранения и международных экспертов. …Конечно, ситуация в разных частях страны не одинаковая. …Нашей главной задачей является сохранение жизни и здоровья граждан. Мы также принимаем меры по сохранению доходов населения, обеспечению социальной и экономической стабильности. …В период чрезвычайного положения мной обнародованы два пакета мер поддержки. Идет их активная реализация, хотя не обходится без административных промахов, которые вызывают справедливые нарекания общества. 4 миллиона 250 тысяч человек получили финансовую помощь. Мы стараемся финансово поддержать наших медиков, которые находятся на передовой борьбы с пандемией. Минздрав и акимы принимают меры по поддержке других категорий медицинских работников. Более 1,6 миллиона граждан и 11,5 тысяч субъектов МСБ получили отсрочку по выплатам займов и кредитов на общую сумму более 360 миллиардов тенге. …Коронавирус продолжает атаковать весь мир. Число заболевших приближается к 3 миллионам человек, и эта цифра будет расти. Ожидается вторая волна пандемии. Пик заболеваемости в Казахстане окончательно не пройден. По-прежнему сохраняется угроза выхода ситуации из-под контроля. К большому сожалению, в некоторых регионах, прежде всего, в Алматы коронавирусом заразилось большое количество врачей и медицинских работников. Принимаются меры для обеспечения безопасности медицинского персонала. Следует тщательно проанализировать причины, определить ответственность должностных лиц, не допустить повторения такой ситуации. …С учетом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения Государственной комиссии и экспертов я принял решение подписать Указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года".

В апреле в Центральной городской клинической больнице Алматы произошло массовое заражение медиков COVID-19. Заразившиеся просили выплатить им компенсацию, на что министр здравоохранения Биртанов ответил, что "предложил коллегам из местного исполнительного органа (Акимат) и управления здравоохранения города, в чьих компетенциях находятся эти вопросы, обратить внимание еще раз на приказ Министерства труда и социальной защиты населения РК № 129 от 9 апреля 2020 года, в котором даются все полномочия по созданию комиссий, которые изучат обстоятельства по выплатам медикам на передовой, надбавок по фактам заражения на рабочем месте и вынесут итоговое решение". Министр попросил коллег-медиков до результатов решений комиссии соблюдать спокойствие, быть внимательными к своему здоровью и принимать все меры предосторожности для полного выздоровления.

Фото: Владимир Третьяков

С 1 мая возобновлены полеты между Алматы и Нур-Султаном с новыми требованиями. При этом авиакомпании уже выступили с предложениями смягчить требования для перелетов, например, отменить дистанцирование на борту, справку о прохождении теста на КВИ. Как сообщил порталу zakon.kz главный санврач на транспорте Садвакас Байгабулов, пассажиров, которые уже перелетели в Алматы и Нур-Султан, мониторят и, если ситуация не ухудшится, будет решаться вопрос о смягчении требований к перелетам.

3 мая в Казахстане выписали 1000-ую пациентку, переболевшую коронавирусом COVID-19. Пациентка была из Кызылординской области, ей 30 лет. Ее выписали с рекомендациями на домашний карантин длительностью в 21 день.

4 мая алматинцам разрешили передвигаться по городу. Также стало известно о прекращении функционирования полицейских постов для проверки наличия разрешений на передвижение внутри города. Теперь алматинцы могли передвигаться по городу и посещать открывающиеся объекты без регистрации, но при этом помнить о санитарных и гигиенических нормах.

8 мая в Казахстане прогнозируют вторую волну коронавируса. Директор Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Дамир Кобжасаров сообщил, что второй подъем заболеваемости коронавирусом будет, скорее всего, во второй половине осени ближе к холодам.

11 мая отменено требование о наличии ПЦР-теста перед перелетом.

11 мая в Казахстане смягчается режим ЧП. Касым-Жомарт Токаев на заключительном заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения сообщил, "сегодня на всей территории страны прекращается действие режима чрезвычайного положения. Однако в ряде регионов сохраняется угроза заражения. Эпидемия не побеждена полностью. Пандемия все еще представляет опасность для здоровья населения. Поэтому карантинные ограничения будут сниматься постепенно, по мере улучшения ситуации в каждом регионе".

Также Президент сказал, что в Казахстане достигнут пик эпидемии коронавируса: "Последние два месяца были нелегкими для нашей страны. Кризис еще не закончился. Однако мы достигли пика эпидемии. Государственная комиссия по обеспечению чрезвычайного положения проделала большую работу. Около 500 решений было принято и реализовано для защиты здоровья населения, увеличения его доходов и поддержки бизнеса. Теперь комиссия по чрезвычайным ситуациям будет преобразована в государственную комиссию по восстановлению экономического роста". Карантинные меры в Казахстане продлятся до конца июня. Они будут сняты поэтапно, в зависимости от эпидемиологической ситуации каждого региона.

24 мая усилены меры по предупреждению COVID-19 в Казахстане. Принято постановление о дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди казахстанцев, в котором предусмотрена изоляция в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до двух суток всех лиц, прибывающих из-за рубежа в Казахстан, а также лиц, прибывших из стран ЕАЭС и Узбекистана, за исключением правительственных делегаций Казахстана; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Казахстан по приглашению МИД; сотрудников диппредставительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Казахстане, и членов их семей; экипажей авиакомпаний и членов локомотивных бригад. Лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар, госпитализируются в провизорный стационар. Лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, с отрицательным результатом ПЦР изолируются на дому в течение 14 суток.

1 июня возобновляется движение пассажирских поездов внутри Казахстана, пассажиры вокзалов допускались в здания строго в средствах индивидуальной защиты.

18 июня у Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус, из-за чего он находился на самоизоляции и продолжал работать дистанционно.

Также в Казахстане коронавирусом заразились министр здравоохранения Елжан Биртанов, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, пресс-секретарь Президента Берик Уали. Из-за того, что у министра здравоохранения тест на коронавирус дал положительный результат, премьер-министру Аскару Мамину, акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву, министру образования Асхату Аймагамбетову, министру сельского хозяйства Сапархану Омарову, министру экологии Магзуму Мирзагалиеву, министру финансов Ерулану Жамаубаеву пришлось уйти на самоизоляцию.

5 июля в Казахстане начал действовать режим строгой изоляции. Все объекты закрылись, кроме продуктовых магазинов, аптек, кафе (с сохранением социального дистанцирования), аэропортов (внутренние рейсы).

6 июля спецрейсом из Москвы прибыла делегация из 32 ведущих российских медиков во главе с заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Гридневым для оказания практической и консультационной поддержи в борьбе с коронавирусом. Среди них - инфекционисты, реаниматологи, анестезиологи-реаниматологи, эпидемиологи, пульмонологи. Их распределили по медцентрам Нур-Султана и направили в некоторые регионы Казахстана.

13 июля карантин в Казахстане продлили до конца июля из-за эпидемиологической ситуации. По мнению министра здравоохранения РК Алексея Цоя, количество заболевших будет расти, количество коек нужно было бы увеличить в три-пять раз, поэтому это была вынужденная мера, чтобы темп прироста коронавируса снизить.

13 июля - День национального траура по умершим из-за коронавируса COVID-19. 8 июля 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем национального траура по умершим из-за коронавируса COVID-19. "Я выражаю соболезнования всем тем, кто потерял близких, поэтому 13 июля объявляю днем национального траура",— сказал президент Токаев во время телеобращения.

15 июля – 42 казахстанских медработника награждены посмертно за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга во время пандемии коронавируса. Среди них врачи, главврачи, заведующие отделениями, фельдшера, медсестра, водителя "скорой помощи" и другие. Всего в тот момент в Казахстане во время пандемии скончался 51 медработник.

14 августа - разработчик казахстанской вакцины против КВИ испытал ее на себе. Заведующий лабораторией особо опасных инфекционных заболеваний Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности, доктор ветеринарных наук, разработчик казахстанской вакцины от коронавируса Леспек Кутумбетов первым испытал вакцину на себе. Он рассказал о своем самочувствии, и как институту за короткое время удалось разработать препарат: "Я и еще шесть моих коллег привились нашей вакциной. После привития особых патологий не было на месте введения. Наше общее состояние нормальное. Уже прошло более двух недель. Ежедневно проводится термометрия. Наблюдаемся. Измеряем давление. Отбираем пробы крови на исследование на наличие иммунитета. Можно сказать, что вакцина безвредна. Ни у кого из сотрудников никаких патологий не было. По гематологическим показателям уже появляются защитные антитела в организме, в крови. Я думаю, что все нормально".

Где-то через полтора месяца были опубликованы результаты действия казахстанской вакцины на ученых. В официальном сообщении Комитета науки МОН РК говорится, что на 42 день у ученых НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК, разработавших и испытывающих на себе казахстанскую вакцину QazCovid-in против коронавируса, сформировался нарастающий иммунитет, все добровольцы и сотрудники здоровы, чувствуют себя отлично и продолжают работу в рамках научно-технической программы".

Вскоре, после тщательной проверки документов, Министерство здравоохранения Казахстана выдало разрешение на проведение I/II фаз клинических исследований казахстанской вакцины QazCovid-in.

Забегая наперед, скажем, 15 мая 2020 года ВОЗ включила казахстанскую инактивированную вакцину от коронавируса в перечень кандидатных вакцин, а 29 августа – в число допущенных к клиническим испытаниям.

16 сентября в Казахстане были смягчены карантинные ограничения. На основании постановления главного государственного санитарного врача Казахстана, была разрешена работа кинотеатров на открытом воздухе. Осталась под запретом деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), кинотеатров (за исключением кинотеатров на открытом воздухе), букмекерских контор.

Также с 5 до 15 увеличилось количество людей в группах в детских кабинетах/центрах коррекции, детских и взрослых образовательных центрах.

С 20% до 50% увеличилось количество сотрудников, которым можно работать в офисах. С 30 до 50 посадочных мест увеличилось разрешенное количество посадочных мест в заведениях общепита.

Сократилось число объектов, деятельность которых была запрещена в выходные и праздники. Теперь в эти дни ограничена работа только торговых домов, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, непродовольственных и продовольственных крытых рынков.

Разрешили работать салонам красоты, парикмахерским, СПА-центрам, объектам, оказывающим косметологические услуги; фитнес-центрам и спортивно-оздоровительным центрам, бассейнам, тренажерным залам, спортивным комплексам саунам; аттракционам на открытом воздухе; религиозным объектам.

С 25 декабря 2020 г. до 5 января 2021 г. в Казахстане усилили ограничительные меры. Так, установлен запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в т. ч. новогодних утренников и праздничных корпоративов. Усилены ограничительные меры на месторождении "Тенгиз" до стабилизации эпидемиологической ситуации. Приняты меры по снижению цен на антиковидные лекарственные средства в розничной сети в среднем на 24%.

Премьер-Министр обратил внимание акимов на необходимость качественной санитарной обработки общественных мест, школ и детсадов, а также подготовки прививочных пунктов к вакцинации. Министерству внутренних дел совместно с акиматами поручено обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в предпраздничные и праздничные дни.

Подготовила Торгын Нурсеитова

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