Больше двух суток провели в степи СКО водители сломавшегося грузовика

Как оказалось, вышел из строя компьютер, без которого управлять грузовиком невозможно.

Больше двух суток посреди зимней степи в районе им. Г.Мусрепова провели двое водителей большегруза MAN, который сломался на 776 км автодороги Екатеринбург — Алматы, по дороге из Челябинска в столицу Казахстана, передает zakon.kz.

Как оказалось, вышел из строя компьютер, без которого управлять грузовиком невозможно. Все это время рядом находились сотрудники батальона патрульной полиции ДП СКО.

О том, что на трассе стоит фура, им сообщили 27 декабря другие автомобилисты. Стражи порядка дежурили рядом смена за сменой, делились с водителями горячим чаем. Хозяин фуры, прибыв на место, оценил поломку и решил отложить ремонт. Полицейские помогли найти технику для буксировки.

В таких ситуациях мы часто обращаемся к руководству дорожно-эксплуатационного участка, — пояснил сотрудник БПП ДП СКО Марат Шегенев. — На этот раз вся техника ДЭУ была занята на чистке снега, зато, как всегда, откликнулся Евгений Горбань, предприниматель из Рузаевки. В его распоряжении имеются тягач, кран, погрузчик — они уже много раз выручали водителей на трассах. Предприниматель предложил оставить фуру на стоянке его предприятия, прибывший водитель дотянул "MAN" до Рузаевки.

Между тем в Мамлютском районе полицейские оказали помощь водителю "КамАЗа", у которого сломалась топливная система. Сотрудники батальона обеспечили его теплой одеждой, горячим питанием, поделились оборудованием для ремонта. В настоящее время водитель ждёт, когда из Петропавловска привезут деталь, чтобы завершить ремонт.

В морозную погоду подобные происшествия становятся серьёзным испытанием для водителей, — говорит командир БПП ДП СКО полковник полиции Ерлан Мадиев. — Призываем всех водителей тщательно готовиться к поездкам, если их невозможно отложить. Убедитесь, что транспортное средство находится в исправном состоянии, заправляйте его только зимним топливом. Берите с собой теплые вещи, снаряжение для буксировки. Также следует брать с собой спичку и свечу — она может поддержать приемлемую температуру в салоне. Желательно иметь при себе портативное зарядное устройство для телефонов. Будьте осторожны на дорогах, прислушивайтесь к предупреждениям полицейских и спасателей.

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