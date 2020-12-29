Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Хорватии

Это второе землетрясение в стране за сутки.

Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло на территории Хорватии, передает zakon.kz.

РИА "Новости" приводит данные экспертов Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, о том, что сильные подземные толчки были зафиксированы сейсмологами в 11:19 по местному времени.

Эпицентр подземных толчков располагался в 46 километрах от Загреба. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Это второе землетрясение в стране за сутки. Накануне в Хорватии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 50 км к юго-востоку от города Загреб. Очаг располагался на глубине 2 км.

Имеются сведения о трех пострадавших, однако эти данные пока не подтверждены официально.

Отмечается, что "дрожь земли" заметили жители отдельных районов Боснии и Герцеговины, Чехии, Германии, Венгрии, Италии, Черногории, Румынии, Словакии, Словении, Сербии и Австрии.

В соцсетях публикуют кадры после хорватского землетрясения.

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