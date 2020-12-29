В Акмолинской области продлили время работы ТРЦ, но запретили корпоративы

Постановление касается городов Кокшетау и Степногорск и вступает в силу 30 декабря с 7:00.

Главный санитарный врач Акмолинской области внес ряд изменений в Постановление об ограничительных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.

В городах Кокшетау и Степногорск возобновится деятельность кампаний, бизнес-центров и других офисов после получения соответствующих Актов готовности. Но не менее 60% сотрудников остаются на дистанционной форме работы при штатном расписании более 40 сотрудников.

Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому.

Запрещается организация и проведение новогодних утренников, праздничных корпоративов. Особенно с 30 декабря 2020 года до 5 января 2021 года.

Деятельность фудкортов при торгово-развлекательных центрах и торговых домах разрешается только на доставку и на вынос, с ограничением режима работы с 10:00 до 20:00.

Деятельность крытых непродовольственных и продовольственных рынков также разрешается с 10:00 до 20:00, а не до 19:00, как прежде.

Деятельность объектов общественного питания разрешена при условии заполняемости до 50%, но не более 50 мест. Режим работы с 7:00 до 00:00, а не до 22:00, как прежде.

Сауны и СПА-центры могут работать с 8:00 до 00:00 при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 4 кв. м на одного посетителя.

Время работы непродовольственных магазинов (отдельно стоящих) изменился. Новый график работы - с 10:00 до 22:00, а не с 9:00, как прежде.

Торгово-развлекательные центры будут работать с 10:00 до 00:00, а не до 19:00, как раньше (с приостановлением работы в субботние и воскресные дни, за исключением продуктовых отделов и аптек, находящихся в них).Сохраняется запрет деятельности детских игровых площадок и аттракционов.

Постановление вступает в силу 30 декабря с 7:00.

С полным текстом Постановления можно ознакомиться здесь

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