Кусок обшивки вырвало ветром из многоэтажки в Усть-Каменогорске

Новые квартиры, которые люди брали в кредит, не выдерживают даже испытание ветром.

В Усть-Каменогорске с многоэтажки сорвало наружную часть обшивки. На фасаде появилась огромная дыра, сообщает zakon.kz.

Жильцы многоэтажки опасаются, что скоро и дом может обрушиться, и они останутся под завалами, передает Первый канал "Евразия".

Деформационный шов, который должен обезопасить строение от сейсмических, осадочных и механических воздействий, в итоге не выдержал даже обычного ветра. После сегодняшнего инцидента некоторые жильцы стали экстренно покидать квартиры.

Вот наш сосед с 7 этажа из-за холода съезжает на съемную квартиру. У него ребенок заболел, попал в больницу. Дом весь проблемный. Мы обращались в горакимат, гормаслихат. Никто нам так и не помогает, просто обещают. Нам нужна прокурорская проверка. Посмотрите, как поступили с нами застройщики и чиновники, - возмущается пенсионер Бакытбек Амренов.

В доме 162 квартиры, около 30 из них до сих пор пустуют. Дом в эксплуатацию сдали в прошлом году. Динара Байдакова заехала в квартиру лишь в ноябре 2020 года и пожалела. После сегодняшнего ЧП на окне спальни появилась трещина. Мать троих детей опасается, что теперь может улететь и окно.

Я не знаю, как мы будем встречать Новый год. Дети боятся теперь. Я не знаю теперь, кому напрашиваться на ночлег или уже арендовать квартиру придется. Но мы ведь за ипотеку платим. Страшно. Даже лифт не работает, - говорит жительница дома Динара Байдакова.

Дом построен абы как, говорит Берик Толембек. В квартиру молодой человек еще не заселился, но зато подсчитывает, во сколько ему обойдется ремонт. По словам Берика, в каждой квартире сырость, а линолеум здесь и вовсе положили сверх плиты.

Я взял эту квартиру за 10,5 млн тенге в ипотеку на 15 лет. Каждый месяц плачу по 70 тысяч тенге в банк. 20% уже вложили, но за что, все разваливается. Даже воды нет. Я хотел отказаться от квартиры, но деньги банк перевел. Столько проблем, - объясняет житель города Берик Толембек.

По словам жильцов, утеплитель, который должен греть их дом, обваливается не впервые. Только осенью жильцы вывезли два КамАЗа утеплителя, который выпал с дворовой стороны дома. Чиновники разводят руками. Найти подрядчика не удалось. Он обанкротился, лицензия отобрана.

По словам жильцов, сейчас в квартирах холодно. Температура в доме не поднимается выше 15 градусов. По данным "Казгидромета", в городе ожидаются сильные морозы. А 1 января и вовсе температура воздуха понизится до 36, местами - до 39 мороза.

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