Против Навального возбудили уголовное дело

По версии следствия, блогер вместе с другими лицами потратил больше 350 млн рублей пожертвований на личные цели, в том числе отдых за границей.

Против российского оппозиционера Алексея Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, передает zakon.kz.

Об этом РИА "Новости" сообщила официальный представитель Следственного Комитета РФ Светлана Петренко.

Как отмечается на сайте ведомства, Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, которые говорят о том, что для деятельности ряда некоммерческих организаций, в том числе "Фонда борьбы с коррупцией", основанного Навальным, с физических лиц было собрано 588 млн рублей в качестве пожертвований. По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, "потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели".

Как отмечается, речь идет о приобретении личного имущества, "материальных ценностей и оплате расходов (в том числе отдыха за границей)".

Таким образом, собранные с граждан средства были похищены, — добавили в СК.

Накануне во ФСИН заявили, что Навальный уклоняется от контроля, который был назначен ему судом. Ему грозит 10 лет лишения свободы.

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