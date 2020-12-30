Рост числа заражений коронавирусом вновь зафиксирован в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 726 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 726 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:город Нур-Султан - 107город Алматы - 81город Шымкент - 6Акмолинская область - 54Актюбинская область - 5Алматинская область - 61Атырауская область - 60Восточно-Казахстанская область - 48Жамбылская область - 15Западно-Казахстанская область - 43Карагандинская область - 40Костанайская область - 60Кызылординская область - 3Мангистауская область - 11Павлодарская область - 65Северо-Казахстанская область - 58Туркестанская область - 9

Всего в стране выявлены 153 925 заболевших.

В Казахстане 1 047 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 96,в городе Алматы - 163,в Акмолинской области - 65,в Актюбинской области - 2,в Алматинской области - 20,в Атырауской области - 32,в ВКО - 193,в Жамбылской области - 168,в ЗКО - 33,в Карагандинской области - 63,в Костанайской области - 101,в Кызылординской области - 1,в Мангистауской области - 5,в Павлодарской области - 94,в Туркестанской области - 11.

Всего в стране выздоровели – 141 731 человек от COVID-19.

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