Жители Шымкента избили троих полицейских

Трое из напавших на участковых полиции задержаны.

В Шымкенте неизвестные напали на трех участковых, сообщает zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

В ночь с 28 на 29 декабря во дворе многоэтажного дома №15 по проспекту Республики неизвестные напали на участковых. Сотрудники местной полиции несли дежурство, когда наткнулись в одном из дворов на компанию мужчин, которые шумели и нарушали режим тишины. Как рассказали очевидцы, нарушители проигнорировали замечания участковых и оказали сопротивление стражам порядка.

Как сообщили в Департаменте полиции Шымкента, по факту применения насилия в отношении 3 сотрудников полиции Аль-Фарабийского РУП ДП города Шымкент, имевшему место 28 декабря 2020 года, проводится досудебное расследование по пункту 1 части 3 статьи 380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти).

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

В настоящее время, в соответствии со статьей 128 УПК РК Управлением полиции Аль-Фарабийского района ДП г.Шымкент трое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Следственные действия продолжаются.

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