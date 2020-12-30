В США уволят двух полицейских, причастных к гибели афроамериканки

Полицейские выстрелили в нее восемь раз после того, как в одного из них выстрелил ее бойфренд.

Двое американских полицейских, причастных к гибели афроамериканки Бреонны Тейлор, будут уволены, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Согласно изданию New York Times, адвокаты полицейских Майлза Косгроува и Джошуа Джейнса заявили, что их подзащитные получили уведомления об увольнении.

Ранее к ответственности был привлечен лишь детектив Бретт Хэнкисон, который был уволен в июне, однако его не обвинили напрямую в гибели Тейлор, а лишь предъявили обвинения в том, что он подверг жизни ряда людей опасности, открыв стрельбу.

Бреонна Тейлор, 26-летняя темнокожая американка, сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте текущего года после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом. Имя Бреонны Тейлор стало одним из символов протестов против произвола полиции наряду с именем Джорджа Флойда, погибшего при задержании в Миннеаполисе.

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