Национальная лыжная ассоциация РК подводит итоги года

2021 год станет важным этапом для наших спортсменов.

В разгар зимнего сезона 2019-2020 г.г. общим собранием членов новым президентом Национальной Лыжной Ассоциации избран Сулейменов Диас Тулеутаевич.

Кандидатура опытного спортивного лидера, вице-президента Национального Паралимпийского комитета РК, экс-президента столичной федерации бокса поддержана Национальным олимпийском комитетом.В это же время обновился и состав Президиума Ассоциации.

Являясь активными любителями горных лыж, вновь избранная команда профессионалов с энтузиазмом подключилась к спортивным процессам, мероприятиям и международной деятельности.

При непосредственном участии и поддержке руководства Ассоциации в гор.Алматы успешно проведены два домашних Этапа Кубка Мира по фристайлу могулу и лыжной акробатике. Среди представителей 16 стран, лидеров мирового рейтинга и олимпийских чемпионов, уверенно выступили наши соотечественники. Жанбота Алдабергенова завоевала бронзовую медаль в лыжной акробатике, Дмитрий Рейхерд стал четвертым в этапе фристайла могул.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) высоко оценила качество и уровень проведения соревнований, которые в прямом эфире во всем мире смотрели более 7 млн человек.

Ассоциацией проведена работа с тренерским составом, пересмотрены подходы к подготовке спортсменов, разрешены отдельные организационные вопросы, и результаты не заставили ждать.

В течение года, несмотря на карантинные меры и сложные условия, казахстанские спортсмены достойно представляли страну на мировой арене: -лыжный гонщик Виталий Пухкало дважды пробился в топ-12 на Этапах Кубка Мира в Лахти (Финляндия) и Фалуне (Швеция); -молодой прыгун с трамплина Данил Васильев показал девятый результат на Юношеских Олимпийских играх в Лозанне; -горнолыжницы Александра Троицкая, Милена Скубкова и Лата Каролина одержали блистательную победу на FIS стартах в Турции, заняв весь пьедестал; -члены национальной сборной по фристайлу более 20 раз поднимались на подиумы Этапов Кубка Мира и Европы.

В 2020 году в результате планомерной работы по подготовке спортивного резерва и молодежных составов активно заявили о себе Анастасия Городко (фристайл-могул), ставшая абсолютным победителем Кубка Европы, прыгун Данил Васильев и сноубордист Владислав Зуев, завоевавшие право на участие в Этапах Кубка Мира.

В рождественских соревнованиях на территории Российской Федерации отличилась юношеская команда по прыжкам, которая заняла второе общекомандное место, завоевав в общей сложности шесть медалей различного достоинства.

Являясь членом Национального Олимпийского комитета РК, Ассоциация принимает активное участие в олимпийском движении. Шесть спортсменов по трем видам спорта начали получать специальную олимпийскую стипендию от Международного Олимпийского комитета для подготовки к Зимним Олимпийским Играм (Пекин 2022).

Совместно с НОК РК для спортсменов разработаны специальные планы подготовки к олимпийским стартам, привлечены тренеры-консультанты, приобретено специализированное оборудование.

Наряду с обеспечением участия спортсменов в квалификационных турнирах Ассоциацией при формировании спортивных календарей в первоочередном порядке принимались меры для исключения эпидемиологических рисков.

В рамках поручения Главы государства о развитии массового спорта, Ассоциацией совместно с ТОО "Камкор-Менеджмент" по европейской технологии произведены снегоуплотнительные системы для подготовки лыжных трасс. Система буксируется обычным снегоходом, очень проста в эксплуатации и уже позволила подготовить более 100 км лыжных трасс в десяти регионах Казахстана. Трассы доступны как для молодых спортсменов, так и для всех любителей лыжного спорта.

2021 год, являясь квалификационным периодом к Зимним Олимпийским Играм (Пекин 2022), станет важным этапом для наших спортсменов. В новом году состоятся Чемпионаты Мира по лыжным видам спорта: горнолыжному спорту, по нордическим дисциплинам (лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье), по фристайлу и сноуборду.

Как отметил Президент Ассоциации: "Наши лыжники и сноубордисты имеют большой спортивный потенциал, показывают хорошие результаты. Уверен системная совместная работа команды функционеров, тренеров и спортсменов позволит поднять казахстанский лыжный спорт на более высокий уровень".

Казахстанская лыжная семья с оптимизмом смотрит в будущее и желает всем согражданам здоровья, благополучия и спортивного настроения в Новом Году!

Вместе к новым победам!

Официальный сайт Национального Олимпийского Комитета РК. Instagram Национального Олимпийского Комитета РК.

Официальный сайт Национальной лыжной ассоциации РК. Instagram Национальной лыжной ассоциации РК.

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