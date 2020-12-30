Как отдохнут казахстанцы в 2021 году

Больше всего дней отдыха выпадает на март.

В 2021 году нас ожидает 121 дней отдыха, включая праздники, передает zakon.kz.

Больше всего дней отдыха выпадает на январь и май.

Стоит отметить, что почти на все праздники в 2021 году казахстанцы будут отдыхать по 3-4 дня, так как они выпадают на выходные дни.

Так, самые длинные выходные в 2021 году: в январе на Новый год - 4 дня;в марте на Наурыз - 5 дней;в мае на День Победы - 4 дня;в декабре на День независимости - 4 дня.

В остальные праздники дни отдыха продлятся по три дня.

При этом на Рождество выпадает один выходной день - 7 января, первый день Курбан-айта также выходной, он выпадает на 20 июля.

8 марта традиционно отмечаем Международный женский день.

В марте первый день празднования Наурыза выпадает на воскресенье, поэтому выходной за этот день переносится на среду, 24 марта. В итоге отдыхаем 20, 21, 22, 23, 24 марта.

Праздник единства народа Казахстана 1 мая выпадает на субботу и выходной за этот день переносится на понедельник, 3 мая.

День Победы в Великой Отечественной войне 9 мая также приходится на воскресенье, в связи с чем выходной день переносится на понедельник, 10 мая. Отдыхаем 8, 9, 10 мая.

Кроме того, отмечаем 7 мая - День защитника Отечества.

Стоит отметить, что в новому году День Столицы казахстанцы будут отмечать 3 дня – 4, 5 и 6 июля. А суббота, 3 июля, будет рабочей (планируется перенос).

Также отдыхаем 30 августа - День Конституции.

В декабре нас ждет 3 праздничных дня.

1 декабря - День Первого Президента РК. 16-17 декабря - День Независимости.

Также отдыхаем 18 и 19 декабря (суббота, воскресенье).

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