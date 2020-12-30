Жестокая драка в Алматы: пинал по голове и животу

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Видео драки записал и выложил кто-то из жильцов дома.
В одном из алматинских дворов произошла жестокая драка, предположительно в Аксае-1, передает zakon.kz.
Видео драки записал и выложил кто-то из жильцов дома. Оно появилось в соцсетях.
Кто-то из участников драки кричит: "Убью!"
Еще один участник драки с разбегу ударил ногами лежачего парня по голове и животу.
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