Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Жестокая драка в Алматы: пинал по голове и животу

Фото: кадр из видео 30 декабря 2020, 10:31

Видео драки записал и выложил кто-то из жильцов дома.

В одном из алматинских дворов произошла жестокая драка, предположительно в Аксае-1, передает zakon.kz.

Видео драки записал и выложил кто-то из жильцов дома. Оно появилось в соцсетях.

Кто-то из участников драки кричит: "Убью!"

Еще один участник драки с разбегу ударил ногами лежачего парня по голове и животу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬21
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Каскадерский «Оскар» за трюки в фильме «Томирис» доставили в Казахстан
У пациентов с COVID-19 из разных этнических групп, болезень влияет по-разному