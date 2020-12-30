Алматинец протащил зубами 26-тонный вагон

Книга рекордов Казахстана пополнилась новым достижением.

В Алматы 32-летнему мужчине удалось сдвинуть зубами вагон весом в 26 тонн, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

Свой результат Александр Данчев посвятил празднованию Нового года,

Посмотреть, как силач устанавливает новый рекорд, пришли десятки человек. Среди них – близкие и родные, а также члены жюри. Именно они фиксировали результат. И вот под крики собравшихся мужчина протащил многотонный вагон на 2,5 метра. Причем сам атлет весит чуть больше 80 килограммов.

Я сегодня установил новый рекорд зубами. Это уже второй у меня рекорд. Это очень сложно, и долго идет подготовка к этому. Невероятная нагрузка на шею, челюсти, зубы. Никому не советую без подготовки вообще что-то тянуть, даже машину, - сказал Александр Данчев.

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