Назначен новый начальник колонии "Черный беркут"

Им стал Нурбек Кабдикаримов.

Назначен новый начальник колонии для особо опасных преступников, который называется "Черный беркут". Им стал Нурбек Кабдикаримов, передает zakon.kz.

В пресс-службе ДУИС по Костанайской области сообщили, что Нурбек Кабдикаримов подполковник юстиции.

Он родился 21 января 1982 года в селе Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. В правоохранительных органах работает с 2000 года. Последняя занимаемая должность - заместитель начальника РГУ "Учреждение УК-161/1" города Костанай.

Руководство ДУИС области считает, что с назначением нового начальника ожидаются позитивные перемены.

В конце августа этого года стало известно о задержании Армана Абилева, который на тот момент был начальником "Черного беркута". Его подозревали в получении взятки в размере 1 миллиона тенге за "общее покровительство осужденному".

"Черный беркут" - учреждение чрезвычайной безопасности ДУИС Костанайской области. Здесь отбывают наказание особо опасные преступники.

В этой колонии отбывает наказание Владислав Челах, которого в 2012 году приговорили к пожизненному сроку за убийство 14 сослуживцев и егеря.

Также там отбывает срок "алматинский стрелок" Руслан Кулекбаев. За совершение теракта, повлекшего смерть 10 человек, а также покушение на убийство 3 граждан его приговорили в совокупности к 68 годам, пожизненному сроку и смертной казни.

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