Чем порадовать Быка. Какие блюда не должны быть на новогоднем столе

Символ 2021 года – Бык – животное, любящее застолья.

Какие блюда должны быть на новогоднем столе, а чего, наоборот, стоит избегать, рассказывает zakon.kz.

Как отмечает астролог Лилия Любимова, Новый год нужно встречать в кругу семьи, среди самых близких. Впрочем, из-за коронавируса гулять с размахом и не получится.

В интервью радио Sputnik она рассказала, что угощение должно быть обильным, потому что Бык любит застолья, хотя многие традиционные блюда ему не по вкусу.

Бык любит поесть. Единственное, чего не должно быть на столе, это, конечно, мяса, особенно говядины. Сами понимаете, хозяину года не очень приятно, что его едят. Многие традиционные новогодние блюда, такие как как оливье, холодец, говяжий язык под запретом. Постарайтесь заменить мясо на крабовые палочки, можно на птицу, но самое оптимальное – по возможности заменить на рыбу, – уточнила Лилия Любимова.

Она добавила, что бык очень любит зелень, разнообразную выпечку.

Бык любит пироги – с капустой, с грибами, с картошкой, всякие сладости – торты, выпечку. Можно разнообразить меню всякими овощными салатами, можно сделать отдельную зеленую тарелку, чтобы порадовать хозяина наступающего года. К алкоголю Бык относится нормально, все традиционно, здесь уже все по вашим предпочтениям, – отметила Любимова.

Не забывайте, Бык – радушный хозяин.

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