Кодекс чести медицинских работников утвердили в Казахстане

Они соблюдают деловой этикет и правила официального поведения.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 23 декабря 2020 года утвердил Кодекс чести медицинских и фармацевтических работников Республики Казахстан, передает zakon.kz.

Кодекс чести представляет собой свод общих принципов и морально-этических норм медицинских и фармацевтических работников РК.

Медицинские и фармацевтические работники должны соблюдать положения настоящего Кодекса чести при осуществлении профессиональной деятельности и для корпоративной культуры.

Так, медицинские и фармацевтические работники при выполнении своих должностных обязанностей руководствуются следующими принципами:

- беспристрастность;

- честность и объективность;

- порядочность;

- профессиональная компетентность;

- безупречное поведение;

- лояльность;

- конфиденциальность информации;

- гуманность;

- независимость.

В своей деятельности медицинские и фармработники:

- добросовестно выполняют свои должностные обязанности, соблюдают трудовую дисциплину, рационально и эффективно используют свое рабочее время;

- соответствуют высоким моральным и нравственным критериям, соблюдают установленные законами РК ограничения и запреты;

- руководствуются современными методами и технологиями лечения с доказанной клинической эффективностью;

- непрерывно совершенствуют свои профессиональные знания, навыки, компетенции и профессионализм;

- не совершают действий или бездействий, способных дискредитировать высокое звание медицинского и фармацевтического работника РК;

- противостоят проявлениям коррупции;

- не допускают использования служебной информации в корыстных и иных личных целях;

- не допускают совершения проступков и правонарушений, за которые законом предусмотрена дисциплинарная, административная либо уголовная ответственность;

- не допускают использования служебного положения для решения вопросов личного характера, не допускают рекламу медицинских изделий и фактов принятия подарков, услуг от физических и юридических лиц в связи с выполнением служебных обязанностей;

- личным примером способствуют созданию устойчивой морально-психологической обстановки и соблюдению в коллективе принципов корпоративной этики и безопасности;

- способствуют укреплению доверия граждан к системе здравоохранения РК;

- способствуют соблюдению норм Кодекса чести.

В отношениях с пациентами медицинские и фармацевтические работники:

- не подвергают какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам;

- относятся с уважением к личной жизни пациента и права на конфиденциальность;

- принимают решения исключительно в интересах пациента;

- оказывают в рамках профессиональной деятельности медицинскую помощь нуждающемуся независимо от места и времени его нахождения;

- разъясняют принципы солидарной ответственности за охрану собственного здоровья.

В отношениях с коллегами медицинские и фармацевтические работники:

- соблюдают деловой этикет и правила официального поведения;

- не допускают конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету коллег и организации.

В случае возникновения конфликтной ситуации медицинский или фармацевтический работник обсуждает проблему конфликта с непосредственным руководителем для принятия соответствующих мер.

При предъявлении необоснованного публичного обвинения в коррупционных проявлениях медицинский или фармацевтический работник принимает меры по его опровержению в месячный срок со дня обнаружения такого обвинения.

Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования (29 декабря).

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