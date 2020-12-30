Сколько наличных денег могут снять предприниматели с банковских счетов с 1 января

Предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов в течение календарного месяца распространяются не на всех предпринимателей.

Совместным постановлением правления Национального банка РК и приказом министра национальной экономики РК от 23 декабря 2020 года утверждены предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, а также субъектов предпринимательства, на которые не распространяется требование по снятию наличных денег с банковских счетов, передает zakon.kz.

Так, предельные размеры сумм, которые можно снять в течение месяца, составляют: - 20 миллионов тенге - для субъектов малого предпринимательства;- 120 миллионов тенге - для субъектов среднего предпринимательства;- 150 миллионов тенге - для субъектов крупного предпринимательства.

Определено, что предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов в течение календарного месяца не распространяются на следующие субъекты предпринимательства:

- субъекты микропредпринимательства;- субъекты предпринимательства, осуществляющие закуп сельскохозяйственной продовольственной продукции, продукции аквакультуры (рыболовства);- субъекты предпринимательства, осуществляющие розничную торговлю продуктами питания, напитками, а также фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами, с видами экономической деятельности согласно приложению к постановлению и приказу;- банки второго уровня и Национального оператора почты при снятии ими наличных денег с корреспондентских счетов, открытых в Нацбанке, и юридические лица, осуществляющие деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Нацбанка РК на обменные операции с наличной иностранной валютой.

Документ вводится в действие с 1 января 2021 года.

Как сообщалось, с 1 января 2021 года вводятся новые правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов. Снять деньги с банковских счетов сверх установленных предельных размеров можно при определенных условиях. Можно или нет снять определенную сумму денег, будут определять органы госдоходов.

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