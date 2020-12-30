В Акмолинской области открылся онкологический центр

Больница соответствует всем необходимым требованиям.

На решение проблем в сфере здравоохранения в нашей стране были выделены беспрецедентные средства. Только в Акмолинской области, по информации управления здравоохранения, на систему здравоохранения региона в этом году было направлено 73,4 млрд тенге, из них более 14 млрд - на борьбу с КВИ. Это позволило решить все ключевые вопросы.

Большие средства в этом году выделены на ремонт больниц и поликлиник. Капитальный ремонт идет в Сандыктауской районной больнице, ремонтируются Астраханская больница, Егиндыкольская, в которой такие работы ранее не проводились, передает управление внутренней политики.

В рамках государственно-частного партнерства ТОО "Авиценна-Бурабай" осуществляет капитальный ремонт здания инфекционного отделения на 40 коек с полным оснащением.

Завершилось строительство онкологического центра на 150 посещений в областном центре, открытие которой состоялось с участием акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева.

Больница соответствует всем необходимым требованиям, установлено современное обрудование, привлечены хорошие специалисты, чтобы помочь людям выздороветь, спасти их жизни. Уверен, что совместными усилиями мы улучшим ситуацию по заболеваемости, - отметил Ермек Маржикпаев в ходе осмотра учреждения.

Современное лечебное учреждение предусмотрено для оказания консультативно-диагностической помощи пациентам с подозрением на злокачественные новообразования, а также лицам, состоящим на диспансерном учете.

Сам центр оснащен передовым медицинским оборудованием - МРТ аппарат, новый КТ аппарат, рентген аппарат на 3 рабочих места, мамограф с функцией стереотаксиса, а также полная линейка эндоскопического оборудования. Прием будет осуществляться по 8 специальностям. На сегодня идет подготовка для переезда медперсонала.

По словам директора многопрофильной областной больницы Нурлана Жарова, объект располагает всем необходимым для снижения уровня заболеваемости.

На первом этаже будет располагаться справочная и регистратура, лаборатория, КТ и МРТ кабинеты; на втором этаже рентген кабинеты, УЗИ и функциональной диагностики, на третьем этаже кабинеты приема специалистов, эндоскопический блок и малая операционная и на четвертом этаже так же кабинеты приема, кабинет ЛФК и конференц зал, - рассказал главный врач.

К слову, центр является куратором реализации Комплексного Плана по борьбе с онкологическими заболеваниями в области. На сегодня отмечается достижение 4 –х из 5 индикаторных показателей Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями.

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