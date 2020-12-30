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До 40 градусов похолодает на Новый год 

Фото: pixabay.com 30 декабря 2020, 12:19

Прогноз погоды на три дня.

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 31 декабря – 2 января, сообщает zakon.kz.

Атлантический циклон, принесший снег и повышение температуры воздуха, сохранит свое влияние лишь на восточные регионы. Погоду на остальной территории Казахстана будет определять холодный антициклон из районов Таймыра. Он, смещаясь в восточном направлении, вызовет понижение температуры воздуха в северных и восточных областях в ночные часы до 30-35, в отдельных районах до 40 градусов мороза, - сообщили в ведомстве.

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