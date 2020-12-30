Новые ограничительные меры вводят в Павлодарской области

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 31 декабря 2020 года.

Главный государственный санитарный врач Павлодарской области подписал постановление от 30 декабря 2020 года "Об ограничительных карантинных мерах на территории Павлодарской области", передает zakon.kz.

В частности, вводится:

- запрет на проведение как в закрытых помещениях, так и на открытых местностях зрелищных, спортивных, семейных, развлекательных, коллективных, корпоративных, торжественных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и др.) мероприятий и иных мероприятий с массовым скоплением людей (митинги, шествия, собрания, демонстрации и т.д), а также запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных мероприятий;- запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, кальянные, компьютерные клубы, игровые клубы, букмекерские конторы, объектов с лото терминалами, ночные клубы, бильярдные, боулинг центры, кинотеатры, батутов и прочих развлекательных заведений (объектов) для детей и взрослых);- запрет деятельности детских дошкольных учреждений, за исключением дежурных групп. Деятельность дежурных групп детских дошкольных учреждений допускается при соблюдении комплектации групп не более 15, с соблюдением требований Постановления ГГСВ РК № 67;- запрет деятельности театров за исключением индивидуальных, групповых репетиций с участием не более 30 человек;- с 31 декабря 2020 года до 5 января 2021 года запрет на организацию и проведение новогодних утренников, праздничных корпоративов;- запрет деятельности фудкортов, банкетных залов;- запрет выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;- запрет на проведение совещаний (заседаний) в очном режиме;

Вместе с тем разрешено:

- деятельность объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), библиотек, музеев;- обучение с третьей четверти 2020-2021 учебного года:– обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;– обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 4 классы включительно, по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;– комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима);– индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения;- обучение со второго семестра штатного обучения для cтудентов I курсов колледжей и вузов;- деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв.м. на человека, без проведения коллективных мероприятий, с заполняемостью не более 30%, при соблюдении требований Постановления ГГСВ РК № 67;- деятельность цветочных магазинов, без ограничения по времени, с соблюдением санэпидтребований;- деятельность торговых центров (за исключением развлекательных центров, фудкортов, кинотеатров), торговых домов (бутики), торговых сетей, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с заполняемостью не более 20% от мощности, с режимом работы до 23:00 часов, с соблюдением санэпидтребований, с приостановлением работы в воскресные дни, согласно трудовому законодательству РК;- деятельность непродовольственных и продовольственных крытых рынков с ограничением режима работы до 20:00 часов при соблюдении заполняемости не более 20% и не менее 4 кв.м на одного посетителя, с соблюдением санэпидтребований, с приостановлением работы в воскресные дни;- разрешение деятельность продовольственных магазинов при соблюдении заполняемости не более 20% и не менее 4 кв.м на одного посетителя, с 8:00 часов до 23:00 часов, с соблюдением санэпидтребований;- деятельность непродовольственных магазинов при соблюдении заполняемости не более 20% и не менее 4 кв.м на одного посетителя, с режимом работы до 20:00 часов, с приостановлением работы в воскресные дни;- деятельность объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые и др.) с общей заполняемостью не более 30 мест внутри здания, с соблюдением социальной дистанции, расстановкой столов не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, без проведения коллективных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий, с режимом работы с 8:00 до 22:00 часов, в режиме доставки/на вынос – без ограничений по времени, с соблюдением санэпидтребований, с запретом нахождения посетителей в обеденном зале по истечению времени работы установленного в настоящем Постановлении;- деятельность объектов общественного питания, расположенных в торгово-развлекательных центрах (в отдельных помещениях), при наличии отдельного входа, при заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест, с режимом работы до 22:00 часов без проведения коллективных мероприятий с соблюдением санэпидтребований;- деятельность спорткомплексов и иных спортивных объектов, в том числе фитнес, тренажерных залов, спортивно-оздоровительных центров, для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек в группе, по предварительной записи, при обеспечении заполняемости не более 30% и не менее 5 кв.м. на одного посетителя, без ограничения по времени, с соблюдением санэпидтребований;- деятельность бассейнов по предварительной записи, в индивидуальном формате из расчета 5 кв.м. зеркала воды на одного человека, без ограничения по времени, с соблюдением санэпидтребований;- деятельность бань, саун, СПА-центров при обеспечении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв.м. на одного посетителя, с ограничением по времени с 8:00 часов до 22:00 часов, при соблюдении санэпидтребований, с приостановлением работы в воскресные дни.

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Постановление вступает в силу с 00:00 часов 31 декабря 2020 года.

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