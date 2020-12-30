В Алматы завершена реконструкция Дома писателей

Это нужно для того, чтобы в храме литературы оставалась уникальная атмосфера - аким.

В ходе рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с результатами реконструкции здания Дома писателей, сообщает zakon.kz.

Здание Дома писателей построено в 1955 году и давно нуждалось в капитальном ремонте. В прошлом году на одной из первых встреч писательское сообщество обратилось к акиму Алматы Б. Сагинтаеву с просьбой о помощи. О результатах реконструкции аким мегаполиса рассказал на своей странице в Instagram.

Об этом шла речь на прошлогодней встрече с писательским сообществом. Тогда было принято решение помочь нашим литераторам и привести в порядок их дом. В итоге были заменены кровля, системы электроснабжения и отопления, обновлена внутренняя отделка, — написал Сагинтаев.

Аким мегаполиса обратил внимание на необходимость сохранения архитектурного облика здания и интерьера, выполненных в стиле классицизма.

Это нужно для того, чтобы в храме литературы оставалась уникальная атмосфера, в которой когда-то творили Мухтар Ауэзов, Сабит Муканов, Абдижамил Нурпеисов, Олжас Сулейменов, — подчеркнул аким города.

"Чтобы поддержать мастеров пера, выделили средства на издание 30 книг авторов, рекомендованных самим Союзом писателей. Книги пополнят фонды городских и школьных библиотек. Такую поддержку продолжим оказывать в следующем году", — сообщил Сагинтаев.

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